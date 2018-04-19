Братья – защитники Брестской крепости (часть II)

В одном и том же бою судьба родных братьев складывалась как одинаково, так и совершенно различно

Часть 1.

Из воспоминаний Петра Сергеевича Клыпа от 30 октября 1956 г.: «В Брестскую крепость я пошел, когда мне было 14 лет, вместе со своим старшим братом, тогда лейтенантом… Наша немаленькая семья лишилась отца и матери было трудно с неустроенными детьми. Николай забрал меня к себе, я стал воспитанником 333-го стрелкового полка, научился играть на трубе и был зачислен в музыкантский взвод…

На лето части выходили из крепости в лагеря. Так было и в 1941 г. Но прежде мы должны были подготовиться к вечеру полковой самодеятельности, который намечался в лагере на воскресенье 22 июня. Вечером, 21-го, я поздно задержался в полку, разучивая свою партию из увертюры к опере «Кармен», и не пошел в город, где жил на квартире у брата, заночевал в казарме.

Так мы с братом оказались разъединенными. Он тоже дрался в Бресте, но недолго. Раненный в первый же день, он с группой бойцов прорвался сквозь вражеское кольцо, вышел к заранее обусловленному месту на случай тревоги – месту сбора полка и был вывезен на машине в безопасную зону.

Рано на рассвете 22 июня нас разбудил ужасный грохот, вой самолетов, свист бомб и снарядов. Рушились потолки и стены, кругом бушевало пламя. Многие в этом аду сразу же погибли, многие были ранены, еще не поняв, что происходит, не обошлось без замешательства и растерянности, никто несколько минут не знал, что можно и что надо делать. Оказавшиеся в разных местах крепости командиры, а то и наиболее волевые красноармейцы, стали собирать людей, организовывать оборону.

Помню у нас в казарме 333 полка первым подал команду вооружаться и спуститься в подвал сержант полковой школы, фамилию которого я не знаю. Тут же командование приняли на себя лейтенанты Санин и Потапов. Они ободрили бойцов и расставили их у окон и амбразур первого и второго этажей казармы, организовали круговую оборону. Так было во всех частях крепости и вскоре повсюду закипели бои с уже успевшими ворваться на Северный, Западный, Южный и даже Центральный острова крепости немецкими автоматчиками. Произошли первые рукопашные схватки, контратаками с разных сторон прошедший на территорию главной цитадели враг был уничтожен…

Так началась оборона Брестской крепости…

Имея постоянно перед глазами образцы бесстрашия и героизма наших солдат, я старался поступать так же, как мои старшие боевые товарищи. Я был поставлен наверх казармы наблюдать за действиями врага. Потом я был связным у руководителя обороны на нашем участке лейтенанта Потапова, вместе со всеми ходил в контратаки, обстреливал из амбразур наступающих гитлеровских солдат.

На второй день у нас сложилось критическое положение. В казарме запаса оружия и боеприпасов не было, и мы остались почти без патронов и гранат. Посланный в разведку, я обнаружил в соседнем здании уцелевший склад боепитания, и мы под огнем врага принесли оттуда все необходимое: патроны, гранаты, пистолеты, пулеметы и даже новенькие автоматы ППД».

Из справочной карточки, написанной собственноручно П. Клыпа 23.02.1958 г.: «Был пленен. Бежал из лагеря Бяло-Подляска с группой товарищей. Все же был снова схвачен на территории Западной Белоруссии в районе г. Несвиж. Был отправлен на работу в Германию. Снова неудачный побег из Германии. Наконец был освобожден из плена и поступил в ряды Советской Армии. Демобилизовался в 1945 г. в ноябре месяце. По возвращению на постоянное место жительства работал на предприятиях г. Брянск. В настоящее время работаю токарем на заводе «Строммашина» в Брянске и одновременно учусь в вечернем машиностроительном техникуме».

В советское время Петр Клыпа получил небывалую популярность как пионер-герой и еще из Брестской крепости. Это необходимо было нашей пропаганде для показа несокрушимости силы советского народа. Свою роль и на этом фронте Петр Клыпа выполнил достойно, ездил и выступал в школах по всему Советскому Союзу и отвечал на письма из пионерских дружин нашей страны.

Понятное дело, были и трудности, и шероховатости на данном идеологическом фронте, так как с каждым годом рассказы о П. Клыпа обрастали самыми невероятными мифами. Надо такое понимать. Это было наше советское время и герои сами по себе становились такими, как их представляли уже новые поколения пионеров и молодежи страны.

Клыпа Николай Сергеевич – из заключения по его личному делу 395, подготовленному 30.01.2001 г. ст. научным сотрудником МК БКГ: «В июне 1941 г. техник-интендант 2 ранга, капельмейстер 333 сп (сведения из штатно-должностной книги и из личного дела). В личном деле в графе «прохождение службы» указано, с 6.40 г. по 6.41 г. – инструктор ДКА (Дом Красной Армии) г. Брест.

Жил с семьей (женой Анной Антоновной, сыном Геннадием – 1937 г.р. и дочерью Ларисой, 1939 г.р.) на улице Каштановой, недалеко от крепости.

Клыпу Николая Сергеевича можно считать участником боев в районе г. Брест. Постоянной связи с Н.С. Клыпа музей не поддерживал, личное дело на него не было своевременно заведено.

Из л/д 38 П.С. Клыпа были изъяты материалы для заведения л/д 395.

Война застала Николая Сергеевича в квартире на улице Каштановой, где он жил с братом Петей, женой Анной Антоновной и двумя маленькими детьми ( 22 июня 1941 года дочь Лариса жила у бабушки в Полоцке). Приняв первые удары вражеской авиации за землетрясение, Николай схватил аккордеон и велел жене спускаться в подвал. Поняв, что началась война, они наспех захватили несколько вещей и побежали по улице Каштановой в штаб дивизии – просить, чтобы Анну Антоновну с ребёнком вывезли из города как семью офицера.

Возле Парка 1 мая, на углу одной из улиц (ныне – улица Фомина) и улицы Каштановой, Николай встретил одного офицера, и, простившись с семьёй, побежал вместе с ним в крепость. Добежав до крепости, увидел подбитый немецкий танк и убитых лошадей. Один переодетый в советскую форму немец наставил на него пистолет. Прорвавшись сквозь вражеский огонь, Николай кинулся к установленному на случай тревоги месту сбора полка. Бежал вдоль Мухавца и выбрался к электростанции, находившейся за восточной частью крепости, где к тому времени собралось много народу. Далее с группой бойцов двинулся в восточном направлении по улице Московской. Через Жабинку, Пружаны и другие населённые пункты они дошли до Барановичей, где нагнали наши отступавшие войска. В воинской части у них потребовали документы. У Николая Сергеевича их не оказалось. Доказать, что он не диверсант, было невозможно, и его как «подозрительную личность» повели на расстрел. Чудом оказавшийся рядом его сослуживец сказал, что знает Николая и подтвердил его принадлежность к полку. Избежавший гибели Николай Клыпа продолжил участие в боях на Западном фронте [10].

…

Братья Николай Кондратьевич (1911 г.р.) и Моисей Кондратьевич (1914 г.р.) Лухтан из Брестской области Белоруссии имеются в Книге Памяти Брестской области и в МК БКГ есть запись 1958 г. Глязер М.И.: «… из нашей деревни. Их мать старая, больная, хлопочет о пенсии, но в военкомате, сказали, что нет [11]».

…

В МК БКГ имеется письмо от 4 ноября 2016 г. от Лаврусик Марии Александровны, дочери Каштелян Александра Романовича, 1912 года рождения, призванного в мае 1941 г. в Брестскую крепость. Она сообщила со слов мамы сведения об отце и рассказала, что вместе с отцом призывались на сборы односельчане – братья Проц Владимир и Степан Пантелеевичи [12].

…

В МК БКГ находится личное дело 20 по 31 оатб на рядового Росс Александра Моисеевича, выявленного в 1971 г. 5 января 1973 г. отмечено, что его имя вынесено на плиты Мемориала.

Есть несколько версий его гибели: 1. Во время обстрела некоторые бросились к окнам. Но в зареве огня их хорошо было видно и его вместе с другими скосили фашистские автоматчики (со слов Старчи П.А.). 2. Пошел в атаку на немцев, которые укрепились в столовой начсостава и костела, оттуда не вернулся. Погиб 22.06.41. со слов Челобанова В.Н. В боях в казармах 333 сп был тяжело ранен – Челобанов. Пропал без вести в июне 1941 г. – МО Архив безвозвратных потерь.

15 июня 1971 г. сотрудник музея Е.Г. Климачева пишет сестре братьев Росс с просьбой поделиться воспоминаниями, отмечая что Михаил и Александр Росс служили в крепости и погибли в первые дни войны.

22 июня 1972 г. в заполненной карточке на имя Александра Росс сотрудником В. Ласковичем появились новые данные: «В боях в казармах 333 сп был тяжело ранен, видел в госпитале в Бяло-Подляска. Дальнейшая судьба ему неизвестна – со слов т. Ишкова [13]».

Сотрудники музея несколько раз писали А.М. Паршиной, сестре братьев Росс в Челябинск, но всегда возвращался ответ, что дом снесен. А.М. Паршину так и не смогли найти. Милицией были проведены розыскные работы и собраны сведения о проживавших жильцах того дома. Они все подтвердили, что такая не проживала в снесенном доме.

В декабре 1995 г. Музей обратился в Международную службу розыска в Германии о судьбах солдат, плененных в Брестской крепости в июне 1941 г. В списке из 13 человек под номерами 9 и 10 были братья Росс.

27.11.2014 г. МК БКГ обратился в ЦА МО РФ с просьбой в установлении судеб военнослужащих Брестского гарнизона. 17.12.2014 г. был получен ответ, в нем есть строки о братьях Росс. Они оба по документам учета безвозвратных потерь сержантов и солдат Советской Армии не значатся. Сведениями о нахождении разыскиваемых в плену архив не располагает [14].

***

Имеется запись: «В один день с Лазаревым в армию призваны и близкие его товарищи – тоже учителя Иван Толстов, родные братья Мефодий и Федор Степановы. Один из братьев Федор пошел в 333 полк, даже в ту роту, куда зачислили Лазарева. Из четверых домой вернулся только Мефодий Степанов. Остальные погибли [15]».

…

В МК БКГ имеется личное дело 207 по 84 сп Харитонова Кузьмы Ивановича, которое было оформлено со слов брата Дениса Ивановича, который служил в 44 пах. Погиб Кузьма в районе расположения 44 пах и там похоронен. В справочной карточке имеются записи: 4 класса образования, член ВЛКСМ, служил пулеметчиком, погиб в первый день войны в крепости при бомбежке.

Есть переписка сотрудников музея с братом Денисом (13.01.75.). В марте 1975 г. был получен ответ от Дениса Ивановича с описанием подробностей гибели брата: «Жили мы в разных казармах, но недалеко друг от друга, то есть только через речку Мухавец. До войны мы ходили друг к другу, и с берега он меня узнавал, и я его. В первый день войны часов с 4-х утра до 10-ти была такая ужасная бомбежка и артиллерия обстреливала, что все смешалось: и небо, и земля, и в казарму, где жил Кузьма Иванович, по его рассказу, попали снаряды, и ее завалило, а его при бомбежке ранило в бок. Видимо там не было медицинской помощи, вот он и решил прибежать к брату. Когда мы встретились у нашей казармы, он сказал: «Я ранен в бок –, и держит рукой. – Меня надо перевязать».

Но по нему уже было видно, что он – не жилец. Он не мог уже стоять. Ему на рану положили солдатскую рубашку и затянули ремнем. Положили его в кусты сирени, которые росли в метрах десяти от моей казармы. А часа через два он умер. Тут его и похоронили (в кустах в районе Брестских ворот). При этом были, видели и участвовали ребята моей части, то есть 44 пах. Фамилии их: 1. Гопало с Кубани. 2. Селинов. 3. Чибинев с Кубани. 4. Зеленков и я. Но живы ли эти ребята или нет – я не знаю.

Фотографию Кузьмы Ивановича я Вам высылаю, а личных вещей не осталось.

Возможно, вам кто пишет из бывших защитников из 84 полка и есть их адреса, где они проживают. Может, они кто и знают Кузьму Ивановича и дадут подтверждения, если есть, то вышлите их адреса, мы им напишем».

29.05.75 года сотрудники МК БКГ выслали адреса оставшихся в живых сослуживцев из 84 сп Леурды Г.П., Локтионова М.М., Кириллова А.И.

Денис Иванович в 1974 г. был в крепости и заполнил карточки за брата, показал место, где тот был похоронент.

Переписка с музеем длилась очень долго. Сотрудники 4 раза писали Денису Ивановичу, но он молчал. В 1997 году он ответил. Были посланы запросы.

ФСБ по Смоленской области сведениями в отношении Харитонова К.И. не располагает. 15.04.98. был сделан запрос в ЦА МО РФ. 21.07.98 г. ЦА МО РФ сообщило, что «На основании Вашего донесения (МК БКГ) в учетные данные внесены изменения и правильным следует считать, что Харитонов К.И. погиб 22.06.41. и похоронен в Брестской крепости».

На основании вышеизложенного Кузьма Иванович Харитонов был утвержден защитником крепости и его имя вынесено на плиты Мемориала [7].

Денис Иванович – рядовой, пекарь хозяйственного взвода 44 опах. После неудавшейся попытки выйти из крепости через Восточные ворота остался с группой в расположении 98 оптад. 30 июня был пленен и отправлен в Бяло-Подляску. По сведениям 1983 г. Д.И. Харитонов проживал в г. Ярославль [16].

…

В МК БКГ в новом музее «Музей войны – территория мира» имеется запись: Чиж Семен Лаврентьевич. 22 июня 1941 г. – рядовой, приписник батареи противотанковой обороны 84 сп, б/п. Пленен в БК. Остался жив. После войны проживал в Днепропетровске Украина. Умер в 2002 г.

В личном деле 79 на стр.2 Семен пишет о брате Чиже Кирилле Лаврентьевиче [17].

***

В картотеке упомянутых П.М. Волчек из 33 инженерного полка оставляет воспоминание: «Юркевич Николай, рядовой приписного состава, погиб. Родился в деревне Лисковичи [18]».

Имеются документы «Подтверждение действительности»: «Мы, нижеподписавшиеся граждане деревни Лешек Березовского района Брестской области 1. Олиферчик Зиновий Петрович и 2. Юдчиц Василий Антонович настоящим подтверждаем, что 1941 г. 22 июня во время нарушения границ немцы открыли артиллерийский огонь. 25 июня был убитый гранатами немцами гр. Юркевич Николай Несторович, 1914 года рождения, мобилизован Березовским райвоенкоматом, зачислен в саперную часть в город Брест. Труп убитого остался на месте боя. Убитый житель и уроженец дер. Большие Лисковичи Пешковского с/совета Березовского района Брестской области. Действительность выше положенного подтверждаем.

12.XI.48. Свидетели: Олиферчик Зиновий, инвалид от войны – подпись собственноручно

Юдчиц Василий – собственноручно подпись, собственноручно

Подпись свидетелей о подтверждении удостоверяю

Председатель Пешковского с/с – подпись

Секретарь – подпись.

Карпинчик в картотеке упомянутых вспоминает, что Юркевич Тимофей из 33 оип погиб 23-24 июня [19].

Подтверждение действительности «Мы, нижеподписавшиеся граждане деревни Б. Лискового Прокопчук В.К., Комаревич В.Т. настоящим подтверждаем, что 41 года 22 июня во время нарушения немцами границ, немцы открыли артиллерийский огонь. 25 июня был убитый гранатами немцами гр. Юркевич Тимофей Несторович, года рожд. 1912, мобилизован Березовским райвоенкоматом, зачислен в саперную часть в горд Брест. Труп убитого остался на месте боя. Убитый – житель дер. Б. Лисковичи Пешковского с/с Березовского района Брестской области. Действительность выше положенного подтверждаем.

13.XI.49. Свидетели Прокопчук В.К.

Комаревич В.Т. собственноручно

Подпись свидетелей о подтверждении удостоверяю

Председатель Пешковского с/с – подпись

Секретарь – подпись

Свидетели подписи [20].

…

Мною также были собраны и подготовлены списки братьев и двоюродных братьев – участников боев в районе г. Брест. Списки братьев – защитников Брестской крепости и братьев и сестер – участников боев в районе г. Брест прилагаются. Естественно, это только те братья и сестры, которых удалось выявить в ходе исследования.

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Выражаю глубокую благодарность:

Мемориальному комплексу «Брестская-крепость — Герой»

Братья и сестры — участники боев в районе г. Брест

или один (одна) – защитник Брестской крепости

На 1.05.18.

Афанасьев Иван Петрович, 1918 г.р., призыв 1938 г., член ВЛКСМ, социальное происхождение – колхозник, образование 4 кл., русский, стрелок 20-й заставы. Погиб в расположении заставы 22.06.1941 г. Афанасьев Владимир Порфирьевич, 1918 г.р., призыв 1939 г., б/п, социальное происхождение – служащий, образование среднее, русский, стрелок 20 пз. Погиб в расположении заставы 22.06.1941 г. В воспоминаниях упоминаются как братья, вероятно, двоюродные. Боброва Вера Филимоновна, 1911 г.р., г. Минск. Набор 1939 г. Брестская обл., вольнослужащая. Медсестра терапевтического отделения БВГ. 22 июня прорвалась из БК. Жива. Боброва Надежда Филимоновна, 1903 г.р., вольнослужащая – рентгенотехник физиотерапевтического отделения БВГ г. Минск. Набор 1939 г. Брестская обл. Жива. Боброва (Фигурская) Любовь Филимоновна, 1908 г.р., г. Минск. Набор 1939 г. Брестская обл. Вольнослужащая, кастелянша терапевтического отделения БВГ. 24.06.41. пленена. Жива. Дидечкин Гавриил Семенович, 1916 г.р., х. Удельный Белокалитвенский р-н Ростовская обл. Призыв 1939 г. Ростовская обл. Рядовой-пулеметчик 2 пр 2 сб 84 сп. Пленен. Жив. Дидечкин Николай Семенович, 1919 г.р., х. Удельный Белокалитвенский р-н Ростовская обл. Призыв 1939 г. Ростовская обл. Рядовой-пулеметчик 2 пр 2 сб 84 сп. 22.06.41. погиб. Журавлев Николай Петрович, 21 декабря 1922 г.р., село Явленка Ленинского района Северо-Казахстанской области. Призван 10.10.1940 г. Ленинским РВК СКО. Присягу приняли 22.12. 1940 г. Место дислокации: 1 рота, 1 батальон, 459 стрелковый полк, дислокация Жабинка, 42 стрелковая дивизия 4 Армия, 28 корпус, поселок Жабинка, Брестский р-он, 15 км от Брестской крепости Западная Беларусь. 26.06.41. попал в плен, 28.11.41. погиб в концлагере Дахау, Польша Платонов Алексей Павлович, 19 августа 1921 г.р., с. Явленка Ленинского района Северо-Казахстанской области. Призван 10.10.1940 г. Ленинским РВК СКО. Присягу принял 22 декабря 1940 г. Место службы на 22.06.41. г. — 1 рота, 1 батальон, 459 стрелковый полк, дислокация Жабинка, 42 стрелковая дивизия 4 Армия, 28 корпус, поселок Жабинка, Брестский р-он, 15 км от Брестской крепости Западная Беларусь. Погиб в 1941 г. при обстреле под Смоленском. Двоюродные братья. Сайфулловы – братья-узбеки

Казахстанцы — двоюродные братья – защитники Брестской крепости

Башкатов Александр Емельянович, 1920 г.р., с. Покровка Ленинский р-н Северо-Казахстанская обл. Призыв 10.10.1940 г. Ленинским РВК Северо-Казахстанская обл., б/п. Рядовой артбатареи 455 сп. 06. пленен в БК. Бежал. Воевал в партизанском отряде. В 1942 г. погиб. Башкатов Николай Петрович, 1920 г.р., с. Покровка Ленинский р-н Северо-Казахстанская обл. Призыв 1940 г. Ленинским РВК Северо-Казахстанская обл., б/п. Рядовой артбатареи 455 сп. 24.06. пленен в БК. Бежал. Воевал в партизанском отряде и на фронте. 13.03.1945 г. погиб на фронте в Восточной Пруссии. Белов Василий Никитьевич, 1918 г.р., с. Большой Букан Кокпектинский р-н Семипалатинская обл. Призыв 1940 г. – Семипалатинская обл. Рядовой 33 оип. 24.06. пленен в БК. 13.10. 1941 г. погиб. Frontstalag Белов Матвей Никифорович — 1914 г.р., с. Большая Букан Кокпектинский р-н Семипалатинская обл. Призван Кокпектинским РВК в 1940 г., б/п. Рядовой, 33 оип. Погиб в БК. Сидоров Николай Васильевич, 1921 – январь 2002 гг., с. Урджар Семипалатинская обл. Призыв 1940 г. Урджарским РВК Семипалатинская обл. Русский, шофер, ВЛКСМ с 1938, 5 кл. Рядовой, шофер роты ПВО 44 сп. 22.06. прорвался из БК. Попал в плен 22.07.1942 под Купинском, будучи мл. л-том 38 сд 28 Арм. Лагеря на Украине под Харьковым, затем Маутхаузен (Австрия). Освобожден, после прохождения проверки отправлен 8.12.1945 в Урджарский РВК. 6.04.1985 награжден орденом Отечественной войны 2 ст. Жив. Сидоров Николай Иванович, 1918 г.р., с. Урджар Семипалатинская обл., Призыв 1940 г. Урджарским РВК Семипалатинская обл. Рядовой, пулеметчик пулеметного взвода 5 ср 2 сб 44 сп. 24.06. прорвался из БК. Воевал. Жив. Двоюродные братья.

Литература:

Мемориальный комплекс «Брестская крепость-Герой» (МК БКГ), картотека упомянутых, 455 сп, Христовский Шахов Н. На берегах Буга. – Алма-Ата: Казахстан. – 1967. – 248 с. /21/ МК БКГ, оп. 98, л/д 2 -Дубинин М.С. МК БКГ, оп. 84 сп, л/д 83 – Дорохин Николай Александрович, Дорохин Александр Александрович — брат. Жигитеков Акмолда и Жигитеков Кайяин. Данные Фомина Ю., Ахметовой Л., Абдыхалык М. – 2012 г. МК БКГ, оп. 44 сп, л/д 24 (1), 24 (2) — Исполатов Николай Михайлович, л/д 25 — Исполатов Алексей Михайлович. МК БКГ, оп. 44 сп, л/д 64, л.11 — Гаврилов П.М. МК БКГ, оп. 44 сп, л/д 115, л. 11 — Плешков А.И. МК БКГ, оп. 44 сп, л/д 83, л.6 — Назаров А.П. МК БКГ, оп. 333 сп 6 сд, л/д 38 (1) и 38 (2) — Клыпа Петр Сергеевич, оп. 333 сп 6 сд, л/д 395 – Клыпа Николай Сергеевич; Сарычев В. Николай Клыпа. — http://www.vb.by/society/history/26081.html МК БКГ, оп. 33 оип, л/д 27 – Волчек П.М. МК БКГ, сведения из письма от 4.11.2016 г. от Лаврусик Марии Александровны МК БКГ, оп. 31 оатб, л/д 1 — Ишков, л/д 3, л.3. — Старча П.А., л/д 4 – Челобанов В.Н. МК БКГ, оп. 31 оатб, л/д 20 — Росс Александр Моисеевич, Росс Михаил Моисеевич Матросов И.М., Бурмистров В.М. В Бресте в 1941-м… МК БКГ, оп. 84 сп, л/д 207 — Харитонов Кузьма Иванович, оп.44 пах, л/д 7 — Харитонов Денис Иванович. МК БКГ, оп. 84 сп, л/д 79 — Чиж Семен Лаврентьевич, оп.84, л/д 79, л. 2 –брат Чиж Кирилл Лаврентьевич, новый музей «Музей войны – территория мира». МК БКГ, оп. 33 оип, л/д 27 — Волчек П.М., картотека упомянутых — Юркевич Николай. МК БКГ, оп. 33 оип, л/д 4, л.5 об. – Карпинчик, картотека упомянутых — Юркевич Тимофей. МК БКГ, оп. 33 оип, дело 0, свидетельства односельчан-защитников крепости о братьях Юркевич Н. и Т.

Имеющиеся фотографии братьев- защитников Брестской крепости:

Дорохин А.А. Дорохин Н.А. Жигитеков К. Исполатов А.М. и Исполатов Н.М. Клыпа П.С. и Клыпа Н.С. Росс А.М. и Росс М.М. Степанов М.С. Харитонов Д.И. Харитонов К.И.

Прилагаются:

Списки братьев-защитников Брестской крепости Списки казахстанцев-двоюродных братьев – защитников Брестской крепости и братьев и сестер – участников боев в районе г. Брест

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