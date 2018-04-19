Учения ОДКБ «Кобальт-2018» пройдут в мае в Алматинской области

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Алматы. 19 апреля. КазТАГ – Учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Кобальт-2018» пройдут в мае в Алматинской области, сообщает пресс-служба посольства Казахстана в России по итогам визита статс-секретаря – заместителя директора Росгвардии генерал-полковника Сергея Захаркина в РК.

«Стороны обсудили вопросы совместной подготовки к учению коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Кобальт-2018», которое пройдет в Алматинской области Казахстана в мае», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече российских военных с главнокомандующим Национальной гвардии РК Русланом Жаксылыковым стало известно также о том, что бойцы казахстанской нацгвардии продолжат проходить обучение в образовательных учреждениях Росгвардии.

«В рамках совместного брифинга был подписан контракт об обучении военнослужащих Национальной гвардии РК в военных образовательных организациях Росгвардии. В настоящее время в военных институтах Росгвардии уже организовано обучение военнослужащих Национальной гвардии Казахстана. Это командиры взводов, военные связисты, кинологи и специалисты техники и вооружения», — добавили в посольстве.

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