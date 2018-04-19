В казахстанских колониях открыли дело почти 300 бизнесменов

Астана. 19 апреля. КазТАГ – Ботагоз Омар. В колониях Казахстана открыли дело 277 бизнесменов, сообщила официальный представитель генеральной прокуратуры РК Оксана Лоскутова.

«В колонии открыли дело 277 бизнесменов. Они создали 3154 рабочих места. В качестве индивидуальных предпринимателей зарегистрировались 57 осужденных, которые взяли на работу 325 других заключенных», — сообщила она в ходе пресс-конференции в четверг.

«Вместе с тем специализированное государственное предприятие «Енбек», созданное для решения проблем занятости заключенных и жизнеобеспечения колонии, занимается и другими вопросами. При проверке соблюдения предприятиями «Енбек» законодательства о государственных закупках прокурорами выявлены системные нарушения, факты злоупотребления должностными полномочиями и хищения бюджетных средств. Установлен ущерб государству на сумму свыше Т3 млрд. По 32 фактам начаты досудебные расследования», — добавила она.

По словам начальника службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнения генеральной прокуратуры РК Кайрата Жакыпбаева, это те товары, которые заключенные могут производить своими руками.

«Бизнес развивается в колониях по двум направлениям. Первое – когда бизнесмены с данного города, области заходят в колонию со своими бизнес-идеями, с которыми они через администрацию обращаются к осужденным для производства шлакоблоков, мебели, сувенирных изделий… Завозится оборудование, на нем проходят обучение люди, как пользоваться этими станками. Туда подключаются с данной фирмы лица, которые могут технологически это осуществлять, которые обучают на месте. В итоге, после определенного курса обучения данные осужденные начинают работать на этом предприятии», — отметил он.

«Недавно буквально я был в Аршалы, 45 км от Астаны. Одна бизнесвумен пришла туда с бизнес-идеей – шить и клеить пакеты для строительных смесей. У нее контракты с фирмами, которые производят смеси. Она закупает материалы из России, осужденные разрезают их на специальных станках и склеивают. Порядка 50 человек задействованы в этом процессе. Потом это все вывозится в те фирмы, к

оторые производят стройматериалы. В принципе, не такая сложная работа, но 10% содержащихся в колонии людей она уже трудоустроила», — проинформировал К.Жакыпбаев.

В рамках второго направления родственник (осужденного) открывает ИП на территории, он же занимается реализацией товара за пределами колонии.

«Сумма полученного дохода попадает на счет осужденного. У каждого есть свой лицевой счет в колонии. На этот счет поступает сумма от реализации. И он может распоряжаться суммой по своему желанию. Какая-то часть идет на погашение ущерба, который причинил осужденный, на какую-то часть, в соответствии с нормативами, он имеет право отовариться в магазине. Купить какие-то продукты питания, какие-то предметы первой необходимости. И эта схема в принципе работает, сейчас мы на всех совещаниях активно пытаемся подключать «Атамекен» к этим вопросам для того, чтобы, во-первых, разъяснительную работу (п

ровели – КазТАГ) среди местного бизнеса. Достаточно много площадей, достаточно много и рабочей силы», -заключил он.