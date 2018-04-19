Условие для введения новых санкций против РФ назвал Трамп

Алматы. 19 апреля. КазТАГ — США введут новые санкции против России, когда Вашингтон решит, что Москва этого действительно заслужила, заявил президент страны Дональд Трамп.

«Мы введем санкции, как только они (Россия – КазТАГ) действительно этого заслужат», — цитирует газета «Известия» Д. Трампа во время совместной пресс-конференции с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

Ранее, 15 апреля, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что уже в понедельник, 16 апреля, США объявят о новых санкциях в отношении России из-за ее поддержки Сирии. Однако никаких ограничительных мер введено не было. Во вторник советник Трампа Лоуренс Кадлoу пояснил, что Н. Хейли не была своевременно уведомлена о том, что Белый дом изменил позицию относительно введения новых санкций против РФ.