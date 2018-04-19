Ужасной назвал работу «ЭксимБанка», «Банка Астаны» и Qazaq Banki Назарбаев и потребовал от них возврата средств

Астана. 19 апреля. КазТАГ – Ужасной назвал работу «ЭксимБанка», «Банка Астаны» и Qazaq Banki президент РК Нурсултан Назарбаев и потребовал от них возврата средств, сообщает пресс-служба главы государства.

«Сейчас «ЭксимБанк», «Банк Астаны», Qazaq Banki – вот эти банки, которые имеют ужасные показатели из-за того, что акционеры плохо руководили этими банками, задолжали и не могут ответить вкладчикам средствами своими, как они могут работать? И все надо взвалить на государство! Если хотят сохранить эти банки, пусть акционеры вкладывают и вернут те деньги, которые вытащили самым неправильным образом!» — заявил Н. Назарбаев на совещании по итогам деятельности Национального банка РК.

По его словам, обращаться к финрегулятору банкам, «которые провалили всю работу, по дальнейшему оказанию государством поддержки – не будет иметь никакого результата», в связи с чем он рекомендовал «всем прекратить нажим на Национальный банк».

«Вытащили банки (средства – КазТАГ), куда были вложены деньги как квазигосударственным сектором, так и населением – пусть вернут и работают. Поэтому я говорю, никакой поддержки и помощи им не должно быть», — подчеркнул президент.

18 апреля, заслушав годовой отчет Нацбанка, глава государства акцентировал внимание на государственной поддержке банковской системы и необходимости усиления надзора за деятельностью финансовых институтов со стороны регулятора.

«Государство оказало беспрецедентную поддержку банковской системе, выделив более 3 трлн тенге. В то же время объем кредитов, выданных банками, не увеличился и составил к концу 2017 года порядка Т12,7 трлн. Доля неработающих кредитов составила 10%», — сказал казахстанский лидер.

При этом он сообщил о закрытии программы финрегулятора по оздоровлению банковского сектора Казахстана.

«В этом году программа Национального банка по оздоровлению банков, имеющих очень плохие показатели, будет закрыта. Эти банки имеют отрицательные показатели из-за того, что акционеры руководили не эффективно, нарастили долги и не могут обеспечить вкладчикам выполнение своих обязательств. Каким видится выход из сложившейся ситуации? Для сохранения этих банков акционеры должны вложить свои собственные финансовые средства, чтобы вернуть те деньги, которые ранее были ими выведены оттуда», — сказал глава государства.

Н. Назарбаев отдельно остановился на мерах по перезагрузке финансового сектора, обозначенных в Послании этого года народу Казахстана и «Пяти социальных инициативах».

«Сегодня остается проблема долгосрочного кредитования экономики. Необходимо оживить фондовый рынок, а также своевременно и эффективно реагировать на ситуации, возникающие в банковской системе. Ввиду принятия изменений в закон о валютном регулировании, который сегодня обсуждается в парламенте, необходимо начать работу по программе «7-20-25» уже в этом году», — распорядился президент.

Он попросил представителей законодательной власти ускорить рассмотрение данного вопроса.

«Я прошу депутатов обеих палат рассмотреть этот вопрос до конца этой сессии. И в мажилисе второе чтение приблизить – не к концу мая, а в начале мая, чтобы ускорить эту работу, потому что это очень нужно для того, чтобы запустить пять моих социальных инициатив, обращенных для каждого гражданина», — сказал Н. Назарбаев.