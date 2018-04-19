Направления в области транспорта, региональной торговли и инвестиций намерен развивать Казахстан в рамках ОЭС

Астана. 19 апреля. КазТАГ — Направления в области транспорта, региональной торговли и инвестиций намерен развивать Казахстан в рамках Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает пресс-служба МИД РК.

«Заместитель министра иностранных дел Акылбек Камалдинов принял участие в 23 заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОЭС в городе Душанбе. В своем выступлении глава казахстанской делегации акцентировал внимание стран-членов организации на приоритетных для Казахстана направлениях сотрудничества в рамках ОЭС в области транспорта, региональной торговли и инвестиций, на необходимости дальнейшего реформирования ОЭС в целях повышения ее эффективности, а также пригласил участников совещания использовать потенциал международного финансового центра «Астана», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

В ходе заседания, на котором председательство в ОЭС перешло от Пакистана к Таджикистану, были также рассмотрены отчеты генерального секретаря ОЭС, ход реализации документа «Перспективы развития ОЭС-2025». Особое внимание главы делегаций уделили вопросам выработки новой шкалы взносов и реформированию структуры организации, включая ее специализированные агентства и региональные институты. Решением СМИД новым генеральным секретарем ОЭС назначен представитель Ирана Хади Солейманпур, в настоящее время занимающий должность заместителя генерального секретаря организации.

По итогам заседания принято Душанбинское коммюнике.

«На полях СМИД также состоялись переговоры А. Камалдинова с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Зарифом, в ходе которых была обсуждена подготовка к Пятому каспийскому саммиту. На встрече с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Асловым казахстанский дипломат поздравил Таджикистан с избранием на пост председателя СВМДА на 2018-2020 годы.

Казахстан присоединился к ОЭС в 1992 году. В настоящее время членами организации являются Казахстан, Азербайджан, Афганистан, Иран, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.