Крупнейшее в мире производство ГМО за $66 млрд создадут в России путем слияния немецкой и американской корпораций

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Алматы. 20 апреля. КазТАГ – Крупнейшее в мире производство генетически модифицированных организмов (ГМО) за $66 млрд создадут в России путем слияния немецкой и американской корпораций, сообщает РБК.

«Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила сделку по слиянию немецкой компании Bayer и американского производителя гербицидов Monsanto в России. (…) Рекордная в истории немецкого бизнеса сделка по покупке Bayer американской компании Monsanto за $66 млрд была заключена в сентябре 2016 года. В результате слияния появится крупнейшая в мире компания по производству генномодифицированных семян и пестицидов», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточнил замглавы ФАС Андрей Цыганов, сделка была одобрена после того, как Bayer согласилась выполнить предписание российского антимонопольного органа о трансфере технологий в области селекции семян и цифрового земледелия в Россию.

«Срок действия предписания составляет пять лет. Согласно предписанию ФАС, Bayer передаст отдельные молекулярные средства селекции по ряду культур, таким как кукуруза, рапс, пшеница, соя, овощи (томаты, огурцы, капуста), предоставит доступ к технологиям цифрового земледелия и будет участвовать в создании научно-учебного центра биотехнологии растений», — проинформировали в самой немецкой корпорации.

Закрытие сделки ожидается во II квартале 2018 года.

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