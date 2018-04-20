Квартал в центре Алматы перекроют на две недели из-за демонтажа трамвайной линии

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Алматы. 20 апреля. КазТАГ – Квартал в центре Алматы перекроют на две недели из-за демонтажа трамвайной линии, сообщает пресс-служба акима города.

«С 24 апреля по 6 мая в Алматы будет перекрыто движение транспортных средств по ул. Жарокова от ул. Шевченко до пр. Абая. Данные меры связаны с началом демонтажа трамвайных путей. Отметим, что движение автомобилей будет временно организовано по ул. Ауэзова и по пр. Гагарина», — говорится в сообщении в пятницу.

Также, добавили в акимате, в связи с началом дорожно-ремонтных работ с 23 апреля по 24 апреля движение будет перекрыто и по ул. Мустафина (Садыкова) от ул. Аскарова до пр. Аль-Фараби.

«Движение транспортных средств будет временно организовано по ул. Аскарова», — сообщили в пресс-службе.

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