Негативных последствий для работы «Алма-ТВ» после ареста ее имущества не будет, заявляют в компании

Алматы. 20 апреля. КазТАГ — Арест на имущество «АлмаТел Казахстан» (Алма-ТВ) не скажется на предоставлении услуг ее клиентам, заявили в компании.

«Арест на имущество компании был наложен в рамках спора между двумя хозяйствующими субъектами. Данный спор не влияет на предоставление услуг для клиентов компании. Поэтому для абонентов и работников компании нет поводов для беспокойства. Компания продолжает работать в штатном режиме без изменений», — прокомментировали КазТАГ сложившуюся в компании ситуацию.

Напомним, что в пятницу АО «Казахстанская фондовая биржа» на своем сайте разместила информацию о наложении ареста на имущество компании «АлмаТел Казахстан» («Алма-ТВ»).

«Наименование имущества, на которое наложен арест, согласно информации: денежные средства, находящиеся и поступающие в кассу АО «АлмаТел Казахстан», движимое и недвижимое имущество, принадлежащее АО «АлмаТел Казахстан», денежные средства и другое имущество, находящееся в банках второго уровня», — говорится в сообщении на сайте биржи.

Уточняется, что сумма наложенного ареста — Т2 млрд 180 млн 388 тыс. Дата решения о наложении ареста — 12 апреля 2018 года.