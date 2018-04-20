О готовности шести стран перенести посольства в Иерусалим заявил Нетаньяху

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Алматы. 20 апреля. КазТАГ — Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что шесть государств готовы перенести свои посольства в Иерусалим, сообщает газета «Известия».

«Шесть стран серьезно говорили с нами о перемещении их посольств в Иерусалим. Спасибо Гватемале, что сделала это. Теперь по вашим стопам пойдут другие», — цитирует Б. Нетаньяху издание The Times of Israel.

Как отмечается, 18 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что «с нетерпением ждет» переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Напомним, Д. Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля в декабре 2017 года. После этого обострился палестино-израильский конфликт. Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города. Из-за этого регулярно проходят столкновения палестинцев с израильтянами.

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