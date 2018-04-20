Корпорацию «Цесна» привлекли к административной ответственности

Алматы. 20 апреля. КазТАГ — АО «Корпорация «Цесна» сообщило о привлечении его к административной ответственности, сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи.

«АО «Корпорация «Цесна» (Астана), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о привлечении его 18 апреля 2018 года к административной ответственности», — говорится в сообщении в пятницу.

АО «Корпорация «Цесна», основанная 10 мая 1988 года, работает на рынке Казахстана и на зарубежных рынках. Является крупной многофункциональной холдинговой компанией, имеющей в своем портфеле акции компаний, оказывающих финансовые услуги. Основными видами деятельности АО «Корпорации «Цесна» являются управление недвижимости, консультационная, инвестиционная деятельность.