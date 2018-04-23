Число погибших в результате теракта в Кабуле возросло до 57 человек

Алматы. 23 апреля. КазТАГ — Число жертв теракта, совершенного террористом-смертником в воскресенье у центра регистрации избирателей в афганской столице, возросло до 57 человек, еще 119 получили ранения, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).

«Взрыв прогремел в 10.00 по местному времени (11:30 аст) в районе Дашт-и-Барчи. По данным агентства, ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ)», — говорится в сообщении министерства здравоохранения страны.

Как сообщалось ранее, два взрыва произошло в Афганистане, в результате которых погибли более 30 человек, свыше 50 – пострадали.

Напомним, президент Афганистана Ашраф Гани официально объявил о начале регистрации граждан для участия в парламентских и местных выборах, запланированных на октябрь 2018 года.

При этом Избирком не раз предупреждал, что многие избирательные участки в регионах. В свою очередь силовики пообещали обеспечить безопасность работы участков.