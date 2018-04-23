Археологи обнаружили на юге Египта бюст римского императора Аврелия

Алматы. 23 апреля. КазТАГ — Археологи обнаружили на юге Египта голову статуи римского императора Марка Аврелия, пишет ТАСС.

«Бюст римского императора Марка Аврелия обнаружили археологи в ходе ремонтных работ в древнеегипетском храме Ком-Омбо на юге страны. Уникальность находки заключается в том, что скульптурные изображения этого правителя (161-180 годов – КазТАГ) практически не встречались на территории Египта», — говорится в сообщении со ссылкой на коммюнике министерства по делам древностей.

По словам главы департамента Древнего Египта Аймана Ашмауи, находка в виде изображения кудрявой головы императора с бородой имеет размеры 40 см на 33 см на 34 см.

Кроме того, добавил он, неподалеку обнаружен фрагмент безголовой статуи из песчаника. Сейчас ученые надеются сопоставить эти артефакты.

Как отмечается, проводимые с сентября 2017 года работы по очистке храма от грунтовых вод уже не первый раз приводят к археологическим открытиям. Так, в феврале министерство объявило об обнаружении фрагментов огромной статуи фараона Рамзеса II, одного из наиболее известных и прославленных царей Древнего Египта. За месяц до этого там же было найдено несколько древних статуй.

В Древнем Египте Ком-Омбо был столицей пятого нома (провинции) страны. Первое упоминание о нем относится к Первому переходному периоду (XX век до н.э.). В те времена там были воздвигнуты культовые постройки, но от них мало что сохранилось.

Уже в эпоху Птолемеев (с IV века до н.э.) в Ком-Омбо были возведены два храма из камня. Одно крыло святилища было посвящено крокодилообразному богу Себеку, другое – богу Гору, которого изображали в виде сокола. Декорирование храма было закончено только во II-III веках нашей эры.

Египет находился под властью Римской империи с 30 года до н.э. до 395 года н.э.