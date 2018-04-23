Владельцев электромобилей в ЕАЭС предлагают освободить от уплаты транспортного налога

Алматы. 23 апреля. КазТАГ — Владельцев электромобилей в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) предлагают освободить от уплаты транспортного налога, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)

«В ЕАЭС разработаны мероприятия для стимулирования производства и использования электромобилей на 2018-2020 годы. Проект плана мероприятий (…) содержит информационные, организационные и финансовые меры, которые страны союза планируют реализовать совместно с ЕЭК», — говорится в распространенном сообщении.

«Стимулирующие меры разделены на два блока – производство и использование электромобилей. Стимулировать производство предлагается с помощью формирования евразийского перечня комплектующих колесных транспортных средств с электрическими двигателями, их базовых компонентов и объектов зарядной и сервисной инфраструктуры, не производимых в ЕАЭС, снижения ставок ввозных таможенных пошлин на импортные комплектующие, предназначенные для производства машин с электродвигателями, а также организации кооперационного производства электромобилей», — уточняется в информации.

Также отмечается, что среди мер по стимулированию использования электромобилей в союзе – «освобождение владельцев колесных транспортных средств с электрическими двигателями от уплаты транспортного налога, предоставление им бесплатных парковочных мест, оснащенных зарядными устройствами и ряд других».

Как напоминают в ЕЭК, по итогам 2017 года в Армении и Беларуси представлены первые прототипы электромобиля собственной разработки, производители электротранспорта получили субсидирование (900 млн рублей в РФ) и кредиты потребителям (Беларусь, кредитная линия на 1 млн евро). Также в России введены изменения в правила дорожного движения, касающиеся электротранспорта.

Между тем, как уже сообщалось, в Казахстане не предусмотрены государственные субсидии на приобретение автомобилей на электрической тяге.

«Этот вопрос лишь обсуждается, причем в гораздо более скромных объемах, чем в масштабах китайского рынка. Гипотетически обсуждается вопрос субсидирования в размере $5 тыс. на единицу приобретаемой продукции. Но даже при том, что гипотетически все-таки такие субсидии будут внедрены на казахстанской почве, не удастся достичь той цены, которая предлагается китайскому потребителю на китайском рынке. Тем более рынка, даже в отдаленном понимании рынка электромобилей, в казахстанских условиях сегодня нет», — сказал О.Алферов на пресс-конференции, посвященной ОЮЛ «Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» в понедельник.