Отрицательное сальдо оттока молодежи за рубеж есть, но это не критично, считают в профильном министерстве

Астана. 23 апреля. КазТАГ – Ботагоз Омар. Отрицательное сальдо оттока молодежи за рубеж есть, но это не критично, считает вице-министр по делам религий и гражданского общества РК Абзал Нукенов.

«За 2016 год из Казахстана эмигрировало 8249 человек в возрасте 14-28 лет. Это составляет 23,6% от общего числа выбывших из страны, что соответствует соотношению молодых людей к общей доле населения Казахстана. Количество прибывших из других стран в 2016 году составило 4971 человек. То есть в принципе отрицательное сальдо есть в балансе, но это не критично. Есть, конечно, динамика роста количества выбывающих из страны, но ничего критического мы в этом не видим, это объективный процесс», — заявил А. Нукенов на пресс-конференции в СЦК в понедельник.

Он подчеркнул, что в мире происходит активный миграционный процесс, что связано с глобальными тенденциями, одним из которых является интернетизация и глобализация.

«Сегодня у нас такой стереотип в обществе складывается интересный, что люди уходят, не хотят жить в стране. Но надо думать о том, что молодой человек, когда уезжает, он же едет учиться и у нас есть факты, когда возвращаются снова в Казахстан. Это не говорит о том, что в стране не созданы условия для образования. Мы надеемся, что 5 инициатив – 20 тыс. дополнительно грантов – эти условия, которые будут создаваться для молодежи, будут способствовать снижению этого оттока. (…) Говорить, что повальный рост идет и молодежи в первую очередь – не соответствует действительности», — отметил А. Нукенов.

В свою очередь директор научно-исследовательского центра (НИЦ) «Молодежь» Талгат Калиев привел результаты исследования, проведенного НИЦ во втором полугодии 2017 года.

«По данным опроса, 53,1% респондентов не хотят выезжать из страны. Только 33,2% респондентов предпочитают временную эмиграцию – либо поработать, либо поучиться за рубежом с последующим возвращением на родину. Для постоянного проживания готовы выехать только 11,6% опрошенных, и это преимущественно так называемая этническая миграция на историческую родину», — отметил глава НИЦ «Молодежь».

Он напомнил, что образовательную миграцию инициировал глава государства.

«Образовательную миграцию в нашей стране инициировал сам глава государства, провозгласив программу «Болашак», и поэтому я не думаю, что тут следует что-то драматизировать», — подчеркнул Т. Калиев.