Проект плана мер по информполитике ОДКБ согласован под председательством Казахстана

Алматы. 24 апреля. КазТАГ – Проект плана мер по информационной политике Организации договора о коллективной безопасности согласован под председательством Казахстана, сообщает пресс-служба ОДКБ.

«23 апреля в секретариате ОДКБ под председательством казахстанской стороны состоялось заседание постоянного совета организации, в котором приняли участие полномочные представители государств-членов ОДКБ, руководство секретариата и представители объединенного штаба организации. Члены постоянного совета закончили работу по согласованию проекта плана мероприятий по развитию скоординированной информационной политики в интересах государств-членов ОДКБ», — говорится в сообщении во вторник.

Документа было решено внести на рассмотрение уставных органов ОДКБ.

«Был согласован проект плана консультаций представителей государств-членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2018 года – первое полугодие 2019 года», — добавили в пресс-службе.

Проект внесут на рассмотрение совета министров иностранных дел (СМИД), совета министров обороны (СМО) и комитета секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ.

«Постоянный совет также обсудил проекты соглашения о сотрудничестве государств-членов ОДКБ в противодействии незаконной миграции и перечня тем совместных заявлений в 2018 году. Рассмотрение этих документов решено продолжить на очередном заседании постсовета ОДКБ», — сказано в сообщении.