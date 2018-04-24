Президент Армении объяснил протесты в стране

Алматы. 24 апреля. КазТАГ – Президент Армении Армен Саркисян объяснил протесты в стране, сообщает Lenta.ru.

«К народным волнениям в Армении привели отсутствие веры в будущее, социальные трудности и чувство неудовлетворенности», — заявил А.Саркисян.

Он также отметил, что ценит решение Сержа Саргсяна оставить пост лидера страны, которое позволило избежать столкновений.

Как сообщалось, утром 23 апреля министерство обороны Армении подтвердило тот факт, что к акциям протеста в Ереване присоединилась часть военнослужащих из состава миротворческой бригады. В военном ведомстве указали, что солдаты самовольно покинули свою часть.

Напомним, массовые протесты оппозиции против назначения С.Саргсяна премьер-министром идут в Армении с 13 апреля. Он уже занимал пост главы правительства в 2007-2008 годах, был президентом страны в 2008-2018 годах в течение двух сроков. После проведенной С.Саргсяном реформы Конституции в 2015 году, когда из полупрезидентской Армения стала парламентской республикой, премьер-министр возглавляет исполнительную власть в стране. Таким образом, С.Саргсян намерен оставаться в том же качестве, что и на президентском посту, еще один срок.

Лидер партии «Гражданский договор», депутат парламента Н.Пашинян от лица армянской оппозиции 17 апреля, в день назначения С.Саргсяна премьером, заявил о начале «бархатной революции». За время уличных столкновений с полицией было задержано более 200 человек.

22 апреля стало известно, что оппозиционные депутаты парламента страны Н. Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян задержаны за незаконное проведение собраний. Также сообщалось, что полиция в воскресенье применила специальные средства и начала силовой разгон демонстрации в Ереване на проспекте Арцах.

В итоге, премьер-министр Армении Серж Саргсян оставил свой пост на фоне массовых антиправительственных акций в стране.