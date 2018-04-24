Алматы. 24 апреля. КазТАГ — Главы министерств иностранных дел G7 заявили, что надеются на полную денуклеаризацию КНДР, сообщает ТАСС.

«Страны «Большой семерки» надеются на полную денуклеаризацию КНДР после недавнего заявления Пхеньяна о приостановке ядерных испытаний. Об этом говорится в обнародованном в понедельник совместном заявлении глав МИД этих стран и верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, которое распространил МИД Канады», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

«Мы считаем последнее заявление КНДР о приостановке ядерных испытаний, запуска межконтинентальных баллистических ракет и закрытии своего испытательного полигона Пхунгери первым шагом на пути к полной денуклеаризации, который предполагает полную реализацию», — отметили политики в итоговом коммюнике после завершения встречи глав МИД стран G7 в Торонто. В заявлении говорится, что теперь КНДР должна продемонстрировать «конкретные действия по денуклеаризации», и подчеркивается, что мировое сообщество «не приемлет» КНДР с ядерным оружием.

Также главы МИД призвали Пхеньян соблюдать все резолюции ООН и отказаться от «злонамеренной хакерской активности». В противном случае, заявили они, санкции, наложенные на страну, не только не будут сняты, но и будут усилены.

«Мы также даем понять КНДР, что дипломатическое решение, ведущее к полному, подтверждаемому и необратимому уничтожению оружия массового поражения и ракет, а также связанных с ними предприятий, является единственным жизнеспособным вариантом для КНДР, что приведет к лучшему будущему всего международного сообщества», — отметили главы ведомств.

КНДР объявила ранее, что останавливает испытания межконтинентальных баллистических ракет и ядерного оружия, а также завершает работу своего ядерного полигона Пхунгери (уезд Кильджу, провинция Хамген-Пукто). Как сообщило в субботу агентство ЦТАК, соответствующее решение принято по итогам пленарной сессии ЦК Трудовой партии Кореи.

Встреча глав внешнеполитических ведомств G7 проходила в канадском Торонто с 22 по 23 апреля. 23-24 апреля здесь проходят переговоры министров внутренних дел и безопасности. Канада в 2018 году председательствует в «семерке», 8-9 июня она примет саммит G7.