Алматы. 24 апреля. КазТАГ — 10 человек погибли, 15 пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов на тротуаре в Торонто (Канада), сообщает Русская служба BBC.

«Автофургон выехал на тротуар в канадском городе Торонто. Погибли, по последним данным 10 человек, получили ранения 15. Водитель машины — 25-летний Алек Минассиан – задержан», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

Между тем было ли нападение преднамеренным, по-прежнему остается неясным. Непонятны также и мотивы произошедшего.

Начальник городской полиции Марк Сондерс заявил на конференции, что нападение выглядит так, как будто было заранее подготовлено, расследование продолжается.

По словам М.Сондерса, задержанный А.Минассиан ранее не был известен полиции.

«Инцидент произошел в 13.30 по местному времени (17.30 по Гринвичу) в понедельник, 23 апреля, на местных Янг-стрит и Финч-авеню. Место происшествия растянулось на 2 км вдоль Янг-стрит», — уточняется в сообщении.

Примерно в 30 км оттуда проходили встречи министров иностранных дел стран «большой семерки» — Канады, США, Британии, Франции, Германии, Италии и Японии.

«Наши дипломаты в Канаде в тесном контакте с местной полицией выясняют, нет ли граждан Казахстана среди погибших и пострадавших в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Торонто. К этому часу сведений о казахстанцах не поступало», — проинформировал руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.