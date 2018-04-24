Астана. 24 апреля. КазТАГ – В Казахстане могут отказаться от системы экстренных SMS-оповещений от сотовых операторов, сообщается в ответе премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева на запрос группы депутатов мажилиса парламента.

«Министерством внутренних дел прорабатывается вопрос модернизации действующей системы оповещения, а также создания системы экстренного оповещения на базе CellBroadcast (широковещательная рассылка текстовых сообщений), позволяющей передавать текстовые сообщения об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций на мобильные телефоны в течение 12-20 секунд, взамен системы рассылки SMS-сообщений операторов сотовой связи», — говорится во вторник в ответе Б. Сагинтаева на запрос.

Он уточнил, что при действующей системе SMS-оповещений затраты по времени составляют от 4-х до 6-ти часов.

«Кроме того, министерством внутренних дел совместно с заинтересованными госорганами и НПП «Атамекен» разработана и согласовывается дорожная карта по повышению безопасности данной категории объектов (мест массового скопления людей – КазТАГ) с целью пересмотра действующих требований к проведению проверок, создания и поддержания высокоэффективных систем безопасности объектов с массовым пребыванием людей, контроля за их укомплектованностью современными системами и оборудованием, а также повышения ответственности уполномоченных лиц за создание и поддержку систем безопасности путем внесения изменений и дополнений в действующее законодательство», — добавил премьер.

Напомним, проблема пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах актуализировалась после трагедии, которая произошла в российском Кемерово, где 25 марта на 4 этаже ТРЦ «Зимняя вишня» возник пожар. По официальным данным, жертвами пожара стали 64 человека.