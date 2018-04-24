В Казахстане родители более 12 тыс. детей отказались прививать своих детей в рамках национального календаря прививок

Алматы. 24 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. В Казахстане родители 12,7 тыс. детей отказались прививать своих детей в рамках национального календаря прививок, сообщила заместитель директора департамента эпидмониторинга инфекционных и паразитарных заболеваний Научно-практического центра санэпидэкспертизы и мониторинга (НПЦСЭЭиМ) Айнагул Куатбаева.

«По данным на 1 января 2018 года 12,7 тыс. детей, подлежащих вакцинации, остались непривитыми – делать прививку отказались родители. Большинство отказавшихся сосредоточены на территории Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской и Южно-Казахстанской областей, городов Алматы и Астана», — сказала А.Куатбаева на пресс-конференции во вторник.

Вместе с тем она отметила, что в последние годы наблюдается тенденция роста таких отказавшихся: если 6 лет назад их набиралось не более 300, то сейчас более 12 тыс. Таким образом, создается опасность вспышек различных инфекционных заболеваний, потому что миграция населения высока, и непривитые дети имеют больший риск заболеть и ввезти инфекцию на территорию Казахстана.

Между тем А. Куатабева подчеркнула, что численность непривитых детей составляет 0,04% от общего числа тех, кто подлежит вакцинации в рамках национального календаря прививок.

«Национальным календарем прививок предусмотрена вакцинация детей от 21 инфекции, таких, как гепатит В, корь, краснуха, эпидпаротит, пневмококковой инфекции и других. Охват вакцинацией составляет 98-99%, в то время как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует охват в 95%», — уточнила А. Куатбаева.

В свою очередь профессор кафедры неврологии и нейрохирургии КазНМУ Гульнар Мухамбетова отметила, что самые большие страхи в области вакцинации – зависимость заболевания ребенком ДЦП, аутизмом и другими патологиями нервной системы от вакцинации – не имеют под собой почвы.

«В частности, заболеваемость ДЦП связана не с прививками, а в первую очередь с перинатальными патологиями – преждевременными родами, недоношенностью, инфекционными заболеваниями, анемией матери. Поражения нервной системы новорожденного возникают во время беременности, родов, первого месяца жизни», — добавила Г. Мухамбетова.

Также она сказала, что если наличие эпилепсии может служить противопоказанием вакцинации, то при ДЦП противопоказаний практически нет. По данным ВОЗ, ежегодно в мире около 1,4 млн детей до 5 лет умирают от вакциноуправляемых заболеваний. Самой действенной профилактикой против инфекционных заболеваний, утверждают врачи, является вакцинация.