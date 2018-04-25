В Армении предлагают распустить парламент

Алматы. 25 апреля. КазТАГ — Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян предложил президенту республики Армену Саркисяну обсудить с политическими силами пути выхода из кризиса, вплоть до роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов, сообщает ТАСС.

«Обращаюсь к президенту Армении с предложением об организации в предпочтительном для него формате встречи с участием широкого спектра парламентских и внепарламентских сил для обсуждения обстановки в стране и возможных путей ее развязки, вплоть до проведения внеочередных парламентских выборов», — заявил К.Карапетян. Он отметил, что «озабочен сложившейся обстановкой, и как руководитель исполнительной власти имеет обязательства по обеспечению нормального ритма жизни» страны.

Исполняющий обязанности главы кабинета министров также напомнил, что в среду должна была состояться его встреча с руководителем оппозиции Николом Пашиняном «для обсуждения создавшейся ситуации и поиска решений». К.Карапетян, однако, сообщил, что эта встреча не состоится, «поскольку Н.Пашинян в одностороннем порядке выдвинул новые требования, в частности о формате, повестке и освещении встречи».

«Им представлен список участников встречи с нашей стороны (со стороны властей — КазТАГ), а также заявлено о том, что он будет вести переговоры исключительно вокруг предложенной им повестки дня. Это не переговоры или диалог, а озвучивание исключительно собственной точки зрения, повестки, вплоть до того, что вместо нас решается, кто будет вести переговоры. Никогда не слышал о подобном формате (переговоров)», — заключил К.Карапетян.

О реакции президента Армении на обращение и. о. премьера пока ничего неизвестно.