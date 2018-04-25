Чрезмерные требования в сфере налогообложения недропользователей могут снизить интерес инвесторов – посол США в РК

Астана.25 апреля. КазТАГ – Ботагоз Омар. Чрезмерные требования в сфере налогообложения недропользователей могут снизить интерес инвесторов, заявил посол США в Казахстане Джордж Крол на форуме американской торговой палаты по экономической политике «Вопросы экономической диверсификации: технологии, возобновляемые источники энергии, горная промышленность, сельское хозяйство».

«Мы знаем, что сейчас есть определенные чрезмерные, может быть слишком сложные требования в области налогообложения в секторе горной промышленности, что может снизить интерес инвесторов в этой области. За последние годы, к сожалению, в Казахстане не проводились большие разведывательные работы, несмотря на огромный потенциал. Несколько рудников лишь были открыты, начиная с принятия независимости Казахстана. Я понимаю, что это связано напрямую с нормативно-правовой базой в Казахстане, которая не была достаточно привлекательной для инвесторов, как по разведке, так и по добыче», — сказал в среду Д. Крол.

По его словам, после принятия Казахстаном нового Кодекса «О недропользовании», направленного на улучшение инвестиционного климата, целый ряд американских компаний обращались в посольство, рассматривая возможность работы в республике. Посол считает, что необходим ряд важных изменений, чтобы Казахстан мог полностью раскрыть свой потенциал горной промышленности.

«Я читал исследование, недавно опубликованное ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), которое упоминает, что вопросы налогообложения горной промышленности на данный момент в Казахстане по-прежнему еще отличаются от стандартов лучшей международной практики», — подытожил дипломат.