Казахстан присоединился к переговорам ОПЕК+ по увеличению добычи нефти

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Алматы. 23 июня. КазТАГ — Казахстан присоединился к переговорам ОПЕК+ по увеличению добычи нефти, сообщает ТАСС.

«Министры стран-участниц соглашения об ограничении добычи нефти (ОПЕК+) приступили к переговорам, по итогам которых будет принято решение об объеме наращивания добычи по сделке», — говорится в сообщении в субботу.

Поясняется, что основным вопросом на встрече ОПЕК+ станет перераспределение квот между странами на сокращение добычи нефти.

Помимо членов ОПЕК в переговорах принимают участие министр стран, присоединившихся к соглашению, в том числе из Казахстана, России и Мексики. Они должны одобрить принятое накануне решение ОПЕК.

«22 июня министры стран, входящих в Организацию стран-экспортеров нефти, решили поддержать увеличение добычи на 1 млн баррелей в сутки, чтобы предотвратить возможный дефицит предложения», — указывается в сообщении.

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Такое решение позволит вернуться к первоначальным параметрам соглашения — ограничению добычи на 1,8 млн баррелей в сутки. Сейчас реальное сокращение достигло 2,8 млн баррелей в сутки к уровню октября 2016 года.

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