Около 10 рейсов задержаны, еще три отменены в аэропорту Nursultan Nazarbayev

Астана. 23 июня. КазТАГ – Около 10 рейсов в Международном аэропорте Nursultan Nazarbayev были задержаны, и еще 3 отменены, сообщается на сайте авиагавани.

«Стою в аэропорту Астаны и жду посадку на рейс «0786» до Усть-Каменогорска. Вылет по расписанию в 05.55. Перенесли на 13.00. Теперь на посадке объявляют задержку еще на 20 минут в связи с поздним прибытием борта. Перевозчик SCAT. Причина в том, что сбой в одном (рейсе – КазТАГ) ломает все графики SCAT из-за нехватки самолетов. Они теперь в цейтноте. Нужно закрывать дырки. Безопасность под угрозой», — заявил экс-председатель комитета по защите прав потребителей министерства национальной экономики РК Алиакпар Матишев в субботу в Facebook.

Выяснилось, что авиакомпания SCAT задержала рейсы в Тараз, Усть-Каменогорск, Талдыкорган. Были отменены два рейса в Алматы и один в Тараз. Uzbekistan Airways задержала рейс в Ташкент, Qazaq Air – в Костанай и Шымкент, Air Astana – в Алматы и Анталию.

«Такие задержки сейчас системность. Ни один перевозчик не выполняет обязанности при задержках. КГА, не можете заставить перевозчиков, тогда стойте в аэропорту и работайте за них! КГА это организация по защите прав потребителей на авиатранспорте. Прокуратура на транспорте, займитесь КГА и перевозчиками», — резюмировал А.Матишев.