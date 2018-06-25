Контрабанду товаров народного потребления из КНР на более Т1,4 млрд выявили в Алматы

Алматы. 25 июня. КазТАГ — Контрабанду товаров народного потребления из Китайской Народной Республики (КНР) на более Т1,4 млрд выявили в Алматы, сообщает пресс-служба комитета государственных доходов (КГД) МФ РК.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками службы экономических расследований КГД МФ РК совместно с ДГД по Алматы выявлен факт контрабанды товаров народного потребления из КНР. (…) В настоящее время установленная таможенная стоимость незадекларированных товаров составляет более Т1,4 млрд. Службой экономических расследований ДГД по Алматы возбуждено уголовное дело по п. 4 ч. 2 ст. 234 УК РК (экономическая контрабанда в особо крупном размере)», — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что по уголовному делу назначена судебно-товароведческая экспертиза, устанавливаются фигуранты и причастные лица к совершению данного преступлению, а также проводятся все необходимые следственные действия.

«Установлено, что ТОО «M» на системной основе из КНР в РК автомобильным транспортом завозились товары народного потребления путем недостоверного декларирования, то есть стоимость и количество заявленных товаров в декларациях на товары не соответствовали фактически ввозимым товарам», — уточняется в сообщении.