Астана. 25 июня. КазТАГ – Более 11,5 млн акцизных марок с признаками подделки нашли в ходе рейдов в Караганде и Алматы, сообщает пресс-служба комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов РК.

«В г. Караганда пресечен крупный подпольный цех по производству и розливу фальсифицированной алкогольной продукции. (…) На месте преступления обнаружено и изъято более 70 тыс. бутылок готовой алкогольной продукции, 20 тыс. пустых бутылок различных форм для розлива алкогольной продукции, более 9,5 млн. штук учетно-контрольных марок, имеющие признаки подделки, металлические крышки (заготовки) упакованные в ящики, самоклеющиеся этикетки в рулонах с различными наименованиями алкогольной продукции, емкости и тары, предназначенные для хранения и розлива алкогольной продукции в значительных размерах», — сообщили в КГД МФ РК в понедельник.

По данным ведомства, «в подпольном цехе устойчивой группой длительное время осуществлялось незаконная деятельность по розливу и упаковке алкогольной продукции».

«Также в г.Алматы на территории рынка «Салем» из склада изъято более 2 млн. штук поддельных учетно-контрольных марок. Службой экономических расследований ДГД по г.Алматы возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 233 (нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками и (или) учетно-контрольными марками, подделка и использование акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок) и ч. 1 ст. 214 (незаконное предпринимательство) УК РК», — говорится в сообщении.

В КГД отметили, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению всех причастных лиц к совершению данного правонарушения, места реализации поддельных алкогольных продукции и учетно-контрольных марок.