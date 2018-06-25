Талдыкорган. 25 июня. КазТАГ – Новую набережную открыли в Капшагае, передает корреспондент агентства.

«Этого события с нетерпением ждали не только капшагайцы, но и жители г. Алматы и всей Алматинской области. И символично, что оно проходит сегодня в преддверии празднования 20-летия столицы нашей Родины Астаны и в канун празднования Дня государственного служащего РК. Уверен, что и новый пляж с его современной инфраструктурой полюбят жители и гости нашего города», — сказал в понедельник аким Капшагая Талгат Кайнарбеков, приветствуя жителей и гостей города на торжественном мероприятии, организованном по случаю открытия новой набережной.

По его словам, новая достопримечательность «отвечает всем стандартам современной индустрии туризма».

«Игровые детские зоны, автомобильная дорога с местами парковки, спортивные площадки для пляжного футбола и волейбола, беговые дорожки, теневые грибки и шатры, удобные лавочки и вазоны с цветами, торговые точки, пункт первой медицинской помощи – все это теперь будет неотъемлемой частью нашей новой достопримечательности», — сказал аким.

Вместе с тем, он поделился с горожанами и планами на перспективу.

«Это дальнейшее расширение набережной со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса, современного Дворца спорта с ледовой площадкой, центром для занятия волейболом и баскетболом, теннисного корта и амфитеатра. Будут созданы бизнес площадки для развития предпринимательства, откроются широкие возможности для привлечения новых инвесторов. Реализации данного проекта предшествовала тщательная и кропотливая работа. Но самое главное, Капшагай сохранил и укрепил лидирующие позиции в рейтинге самых востребованных мест активного отдыха», — сказал глава города.

Он отметил также, что в развитии туризма Алматинской области г. Капшагай занимает особое место.

«Тысячи туристов ежегодно со всех уголков Казахстана и ближнего зарубежья отдают предпочтение именно здешним зонам отдыха. Только в этом году город ожидает принять до 800 тыс. отдыхающих», — заключил Т. Кайнарбеков.