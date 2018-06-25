Павлодарцев стали пускать в детские сады по отпечатку пальцев

Павлодар. 25 июня. КазТАГ — В павлодарском детском саду №29 в пилотном режиме запущена пропускная система по отпечатку пальца «Smart Павлодар», передает корреспондент КазТАГ.

«Если ранее прием ребенка проходил с глазу на глаз, то сейчас вся эта система автоматизирована. На входе в каждую группу детского сады мы установили по одному из считывающих устройств. Сначала родитель прикладывает палец к специальному считывающему полю на устройстве, затем воспитатель. В базу данных тем временем заносится информация, когда ребенка привели учреждение образования и увели из него», — сказал руководитель ТОО «BFGroupInc» Сергей Голышев.

По его словам, количество взрослых, чей отпечаток пальца опознает программа, не ограниченно. «Член семьи приходит в детский сад и пишет заявление. Информация о нем вводится в базу данных в течение 5-10 минут. Сейчас мы углубились в разработку устройств. Работаем над голосовой идентификацией на двух языках», — добавил С. Голышев.

По словам разработчика, чтобы получить данные о малыше, его родителям выдается личный логин и пароль, по которому можно отслеживать нахождение ребенка на нескольких смартфонах. При идентификации ребенка загорается зеленая или красная лампочка. Если зеленая – ребенок свободно проходит, а красная сигнализирует о том, что воспитатель не может принять ребенка из-за отсутствия медицинской справки по болезни или из-за несвоевременной оплаты. Программа автоматически перенаправит родителей к руководству детсада или в медпункт.

«При помощи программы нам наглядно будет видно, сколько занято мест в детских садах города и сколько доступно. Это будет наших директоров дисциплинировать, и мы сможем проверить достоверность без сводки руководства детсада. Сейчас у нас есть коммерческие предложения установить оборудование в других дошкольных учреждениях в рамках государственно-частного партнерства. Работа идет в данном направлении», — сказала руководитель городского отдела образования Гульжан Кадырбаева.

По информации пресс-службы акима города, всего на 12 считывающих устройств и сервис «Smart Павлодар» для этого сада из городского бюджета выделено Т3 млн. На годовое обслуживание город затратит около Т700 тыс. Систему идентификации по отпечатку пальца планируют ввести еще в 100 государственных детских садах, но сроки внедрения пока не уточняются.