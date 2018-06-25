ПАСЕ возглавила парламентарий от Швейцарии

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Алматы. 25 июня. КазТАГ – Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) возглавила парламентарий от Швейцарии Лилиан Мори Паскье, сообщает ТАСС.

«Швейцарский парламентарий Л. Паскье утверждена в должности председателя ПАСЕ. Об этом объявлено в понедельник на открытии июньской сессии ассамблеи в Страсбурге. Утверждение нового главы ПАСЕ в должности прошло без голосования. Л. Паскье была единственным претендентом на этот пост, и ее кандидатура была одобрена аплодисментами депутатов», — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что швейцарский политик представляет парламентскую группу «Социалисты, демократы и «зеленые». На посту председателя ПАСЕ она сменила своего итальянского коллегу по социалистической фракции Микеле Николетти, который занимал эту должность с января 2018 года.

М. Николетти сложил полномочия после того, как не сумел подтвердить депутатский мандат в Италии, проиграв в своем округе на состоявшихся в стране в марте парламентских выборах. В итоге, его пребывание на посту председателя ПАСЕ оказалось самым кратковременным в истории.

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