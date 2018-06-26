Астана. 26 июня. КазТАГ — Арсен Аскаров. Правила правописания на латинице будут разработаны в Казахстане в ближайшие дни, сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

«На основании указов Елбасы о переходе на латинский алфавит были утверждены планы работ Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику и рабочих групп при комиссии. В ближайшие дни будут разработаны правила правописания, которые будут введены в массовое использование. Переход к новому алфавиту имеет особое значение. В этом направлении при министерстве создан Национальный научно-практический центр «Тіл-Қазына» им. Шайсултана Шаяхметова», — сказал А. Мухамедиулы на круглом столе в сенате по вопросам перехода казахского языка на латинскую графику во вторник.

По его словам, сфера деятельности центра заключается в разработке онлайн-приложений, электронных учебных курсов для детей и взрослых с использованием инновационных ІТ-технологий. А также разработка программы конвертера и ІТ – приложения для текстового перекодировщика на латинскую графику.

«Теперь перед центром поставлены следующие задачи: подготовка орфографических правил казахского алфавита, основанного на латинской графике, проведение их апробации, обучение алфавиту. Разработка мобильных приложений и конвертерных программ, создание веб- и ІТ-инфраструктур, а также реализация информационно-технологических проектов для проведения массовых разъяснительных работ среди населения», — добавил А. Мухамедиулы.