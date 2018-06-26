Южная Корея и КНДР в июле начнут обсуждение возможности соединения железных дорог

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Алматы. 26 июня. КазТАГ – Южная Корея и КНДР в июле начнут обсуждение возможности соединения железных дорог, сообщает ТАСС.

«Республика Корея и КНДР намерены провести летом совместное исследование по вопросу модернизации железных дорог, в том числе с целью их последующего соединения. Соответствующая договоренность была достигнута во вторник по итогам переговоров в пограничном пункте Пханмунджом с участием вице-министров транспорта двух стран. Работа совместной исследовательской группы начнется в конце июля», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что в первую очередь стороны осмотрят состояние уже имеющейся на западе полуострова железной дороги между южной частью Сеула и пограничным городом КНДР Синыйджу. Основное внимание при этом будет уделено северной части полотна.

«После этого специалисты приступят к изучению вопроса об организации объединенного железнодорожного сообщения в восточной части Корейского полуострова. Сейчас там нет единого полотна», — сказано в сообщении.

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