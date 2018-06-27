Мажилис одобрил ратификацию с ЕАЭС о расследовании несчастных случаев на производстве

Астана. 27 июня. КазТАГ — Оксана Скибан. Депутаты мажилиса парламента РК на пленарном заседании палаты в среду одобрили законопроект РК «О ратификации соглашения о порядке расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с гражданами одного государства-члена Евразийского экономического сообщества при осуществлении трудовой деятельности на территории другого государства-члена Евразийского экономического сообщества».

«Законопроект подготовлен в целях реализации конвенции согласованной социальной политики государств-членов ЕАЭС в части укрепления сотрудничества в области безопасности и охраны труда, а также защиты прав граждан, пострадавших в результате несчастного случая», — говорится в заключении профильного комитета мажилиса.

Как отмечается, предметом регулирования соглашения являются общественные отношения, связанные с расследованием несчастных случаев на производстве, происшедших с гражданами одного из государств ЕАЭС, временно осуществляющими трудовую деятельность на территории другого государства сообщества.

«Соглашением устанавливается порядок расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с гражданами одного из государств-членов ЕАЭС, осуществляющими трудовую деятельность на территории другого государства-члена ЕАЭС в соответствии с законодательством государства трудоустройства. Для случаев, расследуемых в соответствии с соглашением, устанавливается форма акта о несчастном случае, являющаяся приложением к соглашению», — поясняется в заключении.

По данным комитета, использование вышеназванного акта существенно упростит порядок передачи уполномоченным органом государства трудоустройства сведений о несчастном случае уполномоченному органу государства, гражданином которого является пострадавший.

Данный законопроект был внесен на рассмотрение мажилиса парламента РК постановлением правительства РК от 26 марта 2018 года №146.