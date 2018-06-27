Армения: есть у революции начало – нет задуманного результата 27.06.2018 11:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 115 0 Политолог Максим Казначеев о стратегических и тактических ошибках Никола Пашиняна Похожие материалы: США готовы рассмотреть вопрос о повторном включении Армении в программу корпорации Millennium Challenge «Стоит ли Казахстану перенимать российский опыт диалога власти с народом?». «Настоящая казашка: какой она была, какая есть и какой будет?». Кто превратил казахский язык в неиссякаемый источник дохода?». «Казахстанские блогеры: о себе, других блогерах и страхах» ШОС направила миссию наблюдателей на парламентские и президентские выборы в Турцию Нормативы по зарядке заградителей минами отработают инженерные подразделения ВС стран СНГ в Капшагае Вашингтон и Киев могут испортить Мундиаль-2018