Мажилис РК одобрил поправки, сокращающие количество рекламы в вечернее время

Астана. 27 июня. КазТАГ — Оксана Скибан. Депутаты мажилиса парламента РК на пленарном заседании палаты одобрили проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам рекламы».

«Данным законопроектом вводится поэтапный переход по сокращению теле- и радиоканалами объема коммерческой рекламы в вечернее время. Так, предлагается сократить объем рекламы с 1 января 2019 года – не более 20%», — говорится в заключении профильного комитета мажилиса в среду.

Как отмечается, проект закона направлен на систематизацию государственного регулирования рекламной деятельности и совершенствование законодательства в сфере рекламы, в том числе в части пресечения нарушений в сфере рекламы.

При этом отмечается, что в рамках систематизации госрегулирования рекламной деятельности, законопроектом будут определены уполномоченный орган в области рекламы, а также регулирующие госорганы в области рекламы.

«Законопроектом по аналогии с порядком благоустройства территорий предусматривается утверждение уполномоченным органом в области рекламы типовых правил размещения наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве в населенных пунктах. В целях снижения уровня долларизации экономики страны законопроектом вводится требование об указании стоимости продукта, реализуемого на территории РК, в том числе в рекламе только в национальной валюте», — поясняется комитетом.

Как указывается, для повышения уровня нравственно-культурного воспитания общества, а также продвижения имиджевой политики страны посредством широкого распространения социальной рекламы, в целях ее усиления законопроектом вводится требование для обязательных теле-, радиоканалов по размещению на безвозмездной основе социальной рекламы в размере не менее 1% от общего объема вещания в месяц.

«Кроме того, в целях обеспечения соблюдения требований, установленных законодательными актами в области рекламы, законопроектом предусматривается усиление ответственности за их нарушения. Законопроектом предполагается внесение изменений и дополнений в 5 кодексов и 9 законов РК», — уточняется в заключении.

В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на уточнение отдельных норм и улучшение содержания законопроекта.