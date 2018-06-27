Алматы. 27 июня. КазТАГ – 11 человек госпитализированы с подозрением на сибирскую язву в Кыргызстане, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«25 июня житель Базар-Коргонского района обратился в территориальную больницу. Выяснилось, что один из жителей без участия ветеринарного врача организовал вынужденный забой коровы. Мясо разредили среди односельчан, часть продали. На данный момент с подозрением на сибирскую язву госпитализированы 11 человек», — сообщила в среду заведующая отделом общественного здравоохранения Жалал-Абадской области Бактыгуль Исмаилова.

По ее словам, все госпитализированные являются жителями Базар-Коргонского района.

«В данное время точный диагноз не поставлен, у всех госпитализированных есть подозрение на сибирскую язву в результате употребления в пищу мяса», — добавила она.

Спикер отметила, что результаты лабораторных исследований еще неизвестны. Врачи продолжают проверять всех, кто, возможно, еще употреблял в пищу мясо зараженного животного.

«Состояние госпитализированных с признаками сибирской язвы удовлетворительное, все они получают необходимое лечение», — добавила Б. Исмаилова.