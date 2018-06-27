ОЗХО отклонила поправку Казахстана к британскому проекту о расширении полномочий организации

Алматы. 27 июня. КазТАГ — На специальной конференции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) были отклонены все поправки к проекту по расширению полномочий организации, сообщил британский постпред при организации Питер Уилсон.

«Документ дает ОЗХО право определять виновных в применении химоружия. С предложением расширить права организации в середине июня предложила Великобритания. Вчера Россия, Сирия и Иран выступили против принятия консенсусом проекта», — пишет «Коммерсант».

Издание напоминает, что поправки к британской инициативе предложили Венесуэла, Казахстан, Иран, Беларусь и Бурунди.

«Поправку Казахстана представители стран-участниц спецконференции сочли «полностью лишающей проект смысла», предложение поддержали 22 члена, 76 стран выступили против нее. Предложение Беларуси также названо «уничтожающим проект», так как сделало бы «невозможным выявление виновных в применении химоружия». Его поддержали 23 страны, 78 выступили против», — отмечается в сообщении.

В британской делегации также сообщили, что поправка Венесуэлы была отклонена, так как «исключала требование ОЗХО в адрес Сирии прекратить использование химоружия и обнародовать данные о его хранении», а предложение Ирана «исключает из проекта данные из отчета ОЗХО о применении Сирией химоружия». Поправка Бурунди, рассмотренная последней, «не установила бы конкретную договоренность о назначении виновных за использование химоружия в Сирии».

Напомним, в апреле после сообщений о химатаке в сирийской Думе США, Великобритания и Франция провели серию ракетных ударов по объектам правительственной армии. Россия утверждает, что атака была инсценирована под руководством Вашингтона и Лондона. Выводы ОЗХО о химатаке еще не опубликованы.