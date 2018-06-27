Евросоюз ужесточает правила ввоза и вывоза наличных

Алматы. 27 июня. КазТАГ – Европейский союз (ЕС) ужесточает правила ввоза и вывоза наличных, сообщает «Коммерсант».

«Новое законодательство обязывает любого гражданина, въезжающего в ЕС или выезжающего из ЕС и имеющего наличные средства на сумму 10 тыс. евро или более, декларировать их таможенным органам. Декларация должна быть оформлена независимо от того, имеют ли путешественники наличные деньги при себе, в багаже или транспортных средствах. По просьбе властей они должны будут сделать это доступным для контроля», — сообщили в среду в совете ЕС.

Отмечается, что комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) согласовал договоренность институтов ЕС о внесении изменений в регламент, касающийся ввоза и вывоза наличных денежных средств.

«Эти меры должны способствовать борьбе с финансированием терроризма и схемами отмывания денег, полученных преступным путем», — говорится в сообщении.

Ограничение, согласно которому наличные средства суммой более 10 тыс. евро подлежат декларированию, действуют с 2007 года.

«Однако, согласно новым поправкам, к наличным деньгам были приравнены золотые украшения и слитки, а также другие украшения и предоплаченные платежные карты, которые не привязаны к счетам в европейских банках. Для проверки поставок наличных в почтовых посылках, курьерских доставках и грузах в контейнерах предлагается наделить специальными полномочиями компетентные органы, которые в случае необходимости смогут запросить у отправителей и получателей раскрывающие декларации. Прежде чем новые правила вступят в силу они должны быть утверждены советом ЕС и Европейским парламентом, после чего они будут опубликованы в официальном журнале ЕС», — сказано в сообщении.