Усть-Каменогорск. 28 июня. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев остался доволен программой форсированной индустриализации в Восточном Казахстане, передает корреспондент КазТАГ.

«Область развивается нормально в плане промышленности и строительства. Это значит, что появятся новые рабочие места, люди будут получать достойную заработную плату», — сказал Н.Назарбаев на встрече с работниками ТОО «Силумин-Восток» во время своей поездки в ВКО в четверг.

«У вас хорошие перспективы. Ваша арматура очень нужна нефтяникам Западного Казахстана и тем больше у вас заказов», – похвалил он работников завода.

Отметим, что это первый визит президента на одно из высокотехнологичных предприятий Усть-Каменогорска. Здесь производят запорную арматуру для нефтепроводов и электротехническое оборудование любой сложности.

Кроме того, здесь главе государства презентовали проект нового кластера по развитию роботизации в регионе.

Также Н. Назарбаев отметил, что был рад побывать в цехах, где установлено новейшее оборудование, на котором работают молодые специалисты.

«Все вы зарабатываете, семьи содержите, все стабильно в регионе. Я очень рад, что у вас побывал. Успехов вам и процветания», – заключил Н.Назарбаев.

Напомним, за последнее время в регионе введены в строй 46 проектов, трудоустроены 9,5 тыс. человек.