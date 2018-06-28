Астана. 28 июня. КазТАГ — Цены на сигареты в Казахстане повысят с 1 июля, сообщается на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов РК «Адiлет».

«В соответствии с законом РК от 12 июня 2003 года «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий» правительство РК постановляет установить минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра и папиросы в размере Т360 с 1 июля 2018 года до 31 декабря 2018 года включительно», — говорится в постановлении правительства от 24 марта 2017 года №128.

Также, согласно документу, с 1 января 2019 года стоимость сигарет должна вырасти до Т380.

Напомним, согласно постановлению, минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра и папиросы до 31 декабря 2017 года включительно были установлены в размере Т320, с 1 января 2018 года до 30 июня 2018 года включительно – в размере Т340.

Ранее сообщалось, что крупные партии контрабандных сигарет из ОАЭ выявили в Западно-Казахстанской и Мангистауской областях.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) сотрудниками службы экономических расследований (СЭР) КГА совместно с ДГД по Западно-Казахстанской области на складах Уральска и в автотранспортных средствах на трассе Уральск-Саратов обнаружено и изъято 14,1 млн пачек сигарет стоимостью Т4,8 млрд, которые контрабандным путем через таможенный пост «Морпорт» (расположен на территории Актау – КазТАГ) ввезены из ОАЭ. Службой экономических расследований ДГД по ЗКО начато досудебное расследование по п. 1 ч. 3 ст. 234 (экономическая контрабанда), ч. 1 ст. 214 (незаконное предпринимательство) УК РК», — уточнила пресс-служба комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов РК.

Также сообщалось, что аналогичный факт выявлен в Мангистауской области.

«В ходе проведения ОРМ сотрудниками СЭР КГД МФ РК на таможенном посту «Морпорт», расположенного на территории Актау Мангистауской области, выявлен факт недостоверного декларирования большой партии сигарет марок Royal, Zen, Ticket, M1, Forman, ввезенных из ОАЭ на 9 железнодорожных контейнерах под видом «сухих строительных материалов», стоимостью более Т150,5 млн», — отмечалось в сообщении КГД.