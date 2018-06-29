ЕС удалось согласовать создание центров высадки мигрантов вне Европы

Алматы. 29 июня. КазТАГ — Участники саммита Европейского союза (ЕС) впервые смогли согласовать положение об организации вне ЕС центров высадки нелегальных мигрантов, которые направляются в Европу, сообщает ТАСС.

«Это была долгая дискуссия, и в ЕС есть по-прежнему разные подходы, но я рад, что есть много стран, которые настаивают на том, чтобы мы сократили потоки в Европу. Это не только Вишеградская группа (Польша, Венгрия, Чехия и Словакия — КазТАГ), но и Нидерланды, Дания, Болгария, те, кто выступил за сильную и активную внешнюю границу. Мы рады, что впервые удалось предусмотреть центры выгрузки (мигрантов) вне ЕС. Мы долгое время требовали, чтобы такие зоны безопасности или центры высадки существовали вне Европы, и эта идея осуществилась и присутствует в тексте», — заявил в пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Также согласно заявлению президента Франции Эмманюэля Макрона, главы государств и правительств 28 стран Евросоюза нашли на саммите ЕС «европейское решение» миграционного кризиса.

«Сегодняшний этап был важен. Многие предсказывали невозможность достижения соглашения и триумф национальных решений, но сегодня мы получили европейское решение», — сказал он.