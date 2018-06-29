Парламент Казахстана уходит на каникулы

Астана. 29 июня. КазТАГ — Оксана Скибан. Депутаты обеих палат парламента РК провели заключительное совместное заседание, посвященное закрытию третьей сессии VI созыва.

Как отмечалось в ходе заседания, в третьей сессии VI созыва было проведено 4 совместных заседаний палат, 38 пленарных заседаний мажилиса и 25 пленарных заседаний сената, на которых было рассмотрено около 400 важных вопросов.

За этот период на рассмотрении парламента находилось 129 законопроектов. Из них принято 84. На сегодня 65 законов уже подписаны президентом РК и вступили в законную силу, в том числе главный финансовый документ страны – закон о республиканском бюджете.

Парламентом было ратифицировано множество международных соглашений, направленных на обеспечение внешней политики страны, развитие международных связей, регулирование деятельности между странами и по другим сферам, а на правительственных часах, круглых столах, выездных заседаниях, проведенных в парламенте, были обсуждены вопросы в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, социально-экономические вопросы, вопросы образования, культуры и молодежи.

На этом совместном заседании парламент Казахстана завершил третью сессию. Депутаты обеих палат будут на парламентских каникулах до 1 сентября 2018 года.