Астана. 2 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров. Казахстан окажет содействие международным проектам Шелкового пути, сообщил руководитель Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов Рапиль Жошыбаев.

«Центр будет работать над развитием научно-технического сотрудничества стран и городов Шелкового пути, поддерживать контакты с ассоциациями устойчивых городов, таких как созданная Майклом Блумбергом Сеть городов C40, Global Cool Cities Alliance, движение зеленых городов, проекты «Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества» (АТЭС), создания сети экогородов и «Модель низкоуглеродного города». Мы также будем оказывать содействие международным проектам Шелкового пути в плане нормативно-правовой, консалтинговой и маркетинговой поддержки зеленых инвестиций и зеленого бизнеса, венчурных проектов стартапов для инноваций», — сказал Р. Жошыбаев на форуме мэров городов Шелкового пути в понедельник.

В свою очередь руководитель Фонда «Русский углерод» Алексей Шадрин сообщил, что Астана вступила в проект ООН по развитию устойчивых «умных» городов.

«Будучи партнерами по «умным» устойчивым городам Международного союза электросвязи (ITU), мы рады вручить письмо о вступлении Астаны в инициативу в области «умных» устойчивых городов и внедрении KPI «умных» устойчивых городов», — отметил А. Шадрин.

Письмо, подтверждающее вступление Астаны в эту новую международную инициативу, получил глава Astana Innovations Алишер Абдыкадыров.

Напомним казахстанская столица уже несколько лет реализует проект развития «умного города», в котором жители города постепенно получают доступ к большому набору технологических решений.