Астана. 2 июля. КазТАГ – Дело о допущенных отделом финансов Усть-Каменогорска нарушениях на Т9,6 млрд поступило в суд, сообщается в ответе генерального прокурора РК Кайрата Кожамжарова на запрос группы депутатов мажилиса парламента Казахстана от фракции «Ак жол».

«Указано на незаконное применение особого порядка закупок со стороны ГУ «Отдел финансов г. Усть-Каменогорска» (строительство трансформаторных подстанций) и необоснованное установление ГККП «Шардаринский районный дом школьников» квалификационных требований для потенциальных поставщиков (аренда зданий детского лагеря). Сообщаем, что по факту нарушений при закупе работ по строительству трансформаторных подстанций 14 июня департаментом внутреннего государственного аудита (ДВГА) по Восточно-Казахстанской области направлено предписание в адрес организатора, а также внесен иск о признании договора недействительным (находится на рассмотрении в суде)», — говорится в понедельник в ответе К. Кожамжарова на запрос.

Кроме того, в надзорном органе подтвердили факт нарушений при проведении ГККП «Шардаринский районный дом школьников» акимата Шардаринского района Южно-Казахстанской области в апреле тендера по аренде зданий на берегу Шардаринского водохранилища для детского летнего оздоровительного лагеря.

«Аналогично ДВГА Южно-Казахстанской области приняты меры по вашим доводам. Так, устанавливая обязательное наличие материальных ресурсов у участника, заказчик вместо назначения конкурсных процедур провел закупки услуг по аренде зданий детского лагеря путем запроса ценовых предложений. В этой связи, департаментом 22 июня предъявлен иск в суд о признании недействительным договора, заключенного с победителем закупок (находится на рассмотрении в суде)», — уточнил генпрокурор.

Напомним, 29 мая МИА КазТАГ сообщало о том, что отдел финансов Усть-Каменогорска провел конкурс на строительство трансформаторных подстанций на общую сумму Т9 591 259 870 через электронный портал госзакупок с применением особого порядка. Как отметили депутаты от фракции «Ак жол», данный порядок применяется для обеспечения нужд правопорядка и национальной безопасности, либо при наличии государственных секретов и (или) служебной информации ограниченного распространения. Кроме того, пояснили мажилисмены, такой способ закупок осуществляется без размещения на веб-портале госзакупок. Депутаты добавили, что комитет внутреннего госаудита, уполномоченный минфином провести проверку обращения предпринимателя, подтвердил необоснованность применения особого порядка.

Кроме того, парламентарии сообщили о нарушениях со стороны ГККП «Шардаринский районный дом школьников» акимата Шардаринского района ЮКО при проведении тендера по аренде зданий на берегу Шардаринского водохранилища для детского летнего оздоровительного лагеря.