Подозреваемого в хищении более Т39 млн казахстанца спустя 7 лет экстрадировали из Чехии

Новости 15 0
2,7 млн. казахстанцев «взяты на заметку» 2,7 млн. казахстанцев «взяты на заметку»
9747

Астана. 2 июля. КазТАГ — Подозреваемого в хищении более Т39 млн казахстанца спустя 7 лет экстрадировали из Чехии, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РК.

«Сотрудниками генпрокуратуры и МВД Казахстана из Чехии для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован Владимир Чаплинский. Соответствующий запрос генпрокуратуры РК о выдаче указанного лица удовлетворен министерством юстиции Чехии. (…) Задержанный подозревается в том, что в 2007 году, являясь директором ТОО «Агат-7», заключил договор с госучреждением на строительство школы в Балхаше. Используя свое служебное положение, путем внесения в акты выполненных работ ложных сведений, похитил деньги на сумму более Т39 млн», — говорится в сообщении в понедельник.

Как сообщается, после совершения преступления В. Чаплинскому удалось скрыться от органа уголовного преследования, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.

«Генпрокуратура РК добивалась выдачи В. Чаплинского с 2011 года. В настоящее время В. Чаплинский водворен в следственный изолятор Астаны», — резюмируется в сообщении.

Похожие материалы:

  1. Контрабанду товаров народного потребления из КНР на более Т1,4 млрд выявили в Алматы
  2. Более Т46 млрд составил бюджет здравоохранения Алматинской области в 2018 г.
  3. Более Т40 млрд направлено на реконструкцию автодороги Ушарал-Достык в Алматинской области
  4. Более Т50 млрд бюджетных денег не освоили казахстанские министерства
  5. Новый перечень ВОЗ с более 55 тыс. недугов вступит в силу с 2022 г.

Новости партнеров

Загрузка...