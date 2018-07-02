Астана. 2 июля. КазТАГ — Подозреваемого в хищении более Т39 млн казахстанца спустя 7 лет экстрадировали из Чехии, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РК.

«Сотрудниками генпрокуратуры и МВД Казахстана из Чехии для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован Владимир Чаплинский. Соответствующий запрос генпрокуратуры РК о выдаче указанного лица удовлетворен министерством юстиции Чехии. (…) Задержанный подозревается в том, что в 2007 году, являясь директором ТОО «Агат-7», заключил договор с госучреждением на строительство школы в Балхаше. Используя свое служебное положение, путем внесения в акты выполненных работ ложных сведений, похитил деньги на сумму более Т39 млн», — говорится в сообщении в понедельник.

Как сообщается, после совершения преступления В. Чаплинскому удалось скрыться от органа уголовного преследования, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.

«Генпрокуратура РК добивалась выдачи В. Чаплинского с 2011 года. В настоящее время В. Чаплинский водворен в следственный изолятор Астаны», — резюмируется в сообщении.