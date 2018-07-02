Глава США обвинил ОПЕК в манипулировании ценами

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Алматы. 2 июля. КазТАГ – Президент США Дональд Трамп обвинил ОПЕК в манипулировании ценами, сообщает РБК.

«Президент США Д.Трамп потребовал от ОПЕК прекратить манипулировать мировым рынком нефти. Он напомнил, что именно США защищают членов картеля

В эфире утренней программы на телеканале Fox News ведущая спросила Трампа, происходят ли манипуляции на мировом рынке нефти. В ответ на это глава Белого дома заявил, что этим занимается ОПЕК», — говорится в сообщении в понедельник.

«ОПЕК лучше прекратить манипуляции и вспомнить, что мы защищаем страны, которые входят в эту организацию», — цитирует Д.Трампа агентство Reuters.

Глава США уже не первый раз критикует ОПЕК. В середине июня в своем аккаунте в Twitter он объяснил высокие цены на нефть тем, что «картель взялся за старое».

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Также глава Белого дома предупредил, что Вашингтон обязательно введет санкции против европейских компаний, если те продолжат вести дела с Ираном после американских ограничений.

Между тем ранее к росту цен на нефть привело заявление самого Д.Трампа о выходе США из ядерного соглашения с Ираном в середине мая. Тогда баррель Brent впервые с 2014 года превысил $80.​

«В конце мая госсекретарь США Майк Помпео пообещал ввести против Тегерана самые серьезные за всю историю санкции. Тогда же он выдвинул Ирану 12 требований, которые должны быть включены в новое соглашение, чтобы США остались в нем», — заключается в сообщении.

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