Глава США обвинил ОПЕК в манипулировании ценами

Алматы. 2 июля. КазТАГ – Президент США Дональд Трамп обвинил ОПЕК в манипулировании ценами, сообщает РБК.

«Президент США Д.Трамп потребовал от ОПЕК прекратить манипулировать мировым рынком нефти. Он напомнил, что именно США защищают членов картеля

В эфире утренней программы на телеканале Fox News ведущая спросила Трампа, происходят ли манипуляции на мировом рынке нефти. В ответ на это глава Белого дома заявил, что этим занимается ОПЕК», — говорится в сообщении в понедельник.

«ОПЕК лучше прекратить манипуляции и вспомнить, что мы защищаем страны, которые входят в эту организацию», — цитирует Д.Трампа агентство Reuters.

Глава США уже не первый раз критикует ОПЕК. В середине июня в своем аккаунте в Twitter он объяснил высокие цены на нефть тем, что «картель взялся за старое».

Также глава Белого дома предупредил, что Вашингтон обязательно введет санкции против европейских компаний, если те продолжат вести дела с Ираном после американских ограничений.

Между тем ранее к росту цен на нефть привело заявление самого Д.Трампа о выходе США из ядерного соглашения с Ираном в середине мая. Тогда баррель Brent впервые с 2014 года превысил $80.​

«В конце мая госсекретарь США Майк Помпео пообещал ввести против Тегерана самые серьезные за всю историю санкции. Тогда же он выдвинул Ирану 12 требований, которые должны быть включены в новое соглашение, чтобы США остались в нем», — заключается в сообщении.