Алматы. 2 июля. КазТАГ — Власти КНДР расширяют комплекс по производству баллистических ракет, сообщает ТАСС.

«Власти КНДР завершают работу над расширением комплекса по производству твердотопливных баллистических ракет, способных достичь континентальной части США», — говорится в материале, опубликованном в воскресенье в электронной версии американской газеты The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, к такому выводу пришли сотрудники Миддлберийского института по изучению международных проблем в Монтерее (штат Калифорния). Они проанализировали спутниковые снимки, предоставленные компанией Planet Labs, базирующейся в Сан-Франциско (штат Калифорния).

«Речь идет об объекте в районе КНДР г. Хамхын в провинции Хамген-Намдо на восточном побережье страны. На нем якобы производят баллистические ракеты, с помощью которых можно нанести удар по американским военным базам в Азии, а также по континентальной части США», — отмечается в сообщении.

По оценке издания, указанные твердотопливные ракеты можно применить без продолжительной подготовки.

«Работу над одной из частей комплекса якобы активно вели, в частности, в то время, когда лидер КНДР Ким Чен Ын в июне встречался с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре», — подчеркивается в сообщении.

В публикации утверждается, что расширение объекта является «очередным свидетельством того, что Пхеньян продолжает разработку программ по производству вооружений даже в то время, когда США пытается вынудить его отказаться от них».

В публикации приводится комментарий представителя госдепартамента. Она отметила, что «США продолжают пристально следить за Северной Кореей», в то время как стороны «продвигаются в переговорном процессе».

Ранее интернет-портал 38 North, действующий при вашингтонском Центре им. Генри Стимсона, опубликовал отчет, в котором говорится, что КНДР продолжает вести активные работы по развитию инфраструктуры ядерного центра Йонбен в районе Пхеньяна. В частности, согласно этим данным, было построено несколько непромышленных зданий неизвестного назначения. Кроме того, рядом с экспериментальным легководным реактором на территории этого комплекса было завершено строительство крупного инженерного центра.

В центре Йонбен расположены завод по обогащению урана и реактор мощностью 5 МВт, построенный специалистами КНДР в 1986 году. По оценке экспертов, за 1 год здесь можно получить достаточно материалов для изготовления нескольких ядерных зарядов.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая встреча между президентом США Д. Трампом и главой КНДР Ким Чен Ыном. Стороны договорились о полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.