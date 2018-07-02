Алматы. 2 июля. КазТАГ — На президентских выборах в Мексике побеждает экс-мэр столицы, сообщает Русская служба BBC.

«По данным опросов, на выходе с избирательных участков, на президентских выборах в Мексике побеждает бывший левый мэр столицы страны Мехико Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Его главные соперники Рикардо Анайя Кортес и Хосе Антонио Меаде признали поражение», — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что выборы в Мексике проходили в обстановке обострения политической вражды и беспрецедентного насилия. Более 130 кандидатов и активистов политических партий погибли после начала избирательной кампании в сентябре прошлого года.

А.Обрадор обещал развернуть решительную борьбу с коррупцией. Коалиция, которую он возглавляет, может отстранить от власти две консервативные партии, правившие Мексикой в течение почти столетия.

Левоцентристские Партия демократической революции и партия «Гражданское движение», которые дважды номинировали А. Обрадора на выборах 2006 и 2012 годов, а также правоцентристская Партия национального действия сформировали альянс ради победы над правящей Институционно-революционной партией (ИРП).

Между тем нынешняя избирательная кампания стала самой жестокой за всю историю Мексики. И сегодня, когда наконец наступил день голосования, многие мексиканцы видят в нем возможность избавиться от правительства, которое довело страну до ручки.

Миллионы простых мексиканцев недовольны президентом Энрике Пенья Ньето и его администрацией, которых они винят за вялую экономику, коррупцию, рост преступности и беззакония.

«А. Обрадор поставил борьбу с коррупцией в центр своей предвыборной кампании, а также обещал поднять зарплаты и пенсии за счет сокращения государственных расходов и повышения налогов на богатых», — указывается в сообщении.

Вместе с тем право голоса имеют около 88 млн мексиканцев. На воскресных выборах избирался не только президент, но и 128 сенаторов и 500 депутатов конгресса, а также губернаторы штатов и местные органы власти.

Мексика по размерам экономики — вторая в Латинской Америке после Бразилии. Она также является крупным экспортером нефти. Однако цены на нефть снижаются, что привело к девальвации песо относительно доллара.

Более 40% населения живет в бедности. Высокий уровень коррупции и насилия приводит к снижению деловой активности в наиболее затронутых организованной преступностью районах страны.