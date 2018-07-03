«Беспрецедентные меры безопасности» примут в Астане ко Дню столицы

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Астана. 3 июля. КазТАГ – Беспрецедентные меры безопасности примут в Астане ко Дню столицы, сообщает официальный интернет-ресурс акима города.

«Во время празднования 20-летия Астаны столичными полицейскими будут приняты беспрецедентные меры по обеспечению безопасности. Так, со 2 по 8 июля в рамках празднования юбилея столицы планируется проведение порядка 76 мероприятий», — сообщили в горакимате во вторник.

Как уточнили в акимате Астаны, «в целях обеспечения правопорядка, безопасности дорожного движения и создания комфортных условий для отдыха жителей и гостей столицы, в усиленный режим работы переходят более 3,5 тыс. полицейских, в том числе военнослужащие Национальной гвардии».

«Также во время проведения праздничных мероприятий в помощь полицейским определены общественные помощники полиции, а также организации правоохранительной направленности», — говорится в сообщении.

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