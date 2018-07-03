Низкий уровень ликвидности капитала в Казахстане представляет сложности для иностранных инвесторов, считает эксперт

Астана. 3 июля. КазТАГ — Оксана Скибан. Низкий уровень ликвидности капитала в Казахстане представляет сложности для иностранных инвесторов, считает главный экономист Renaissance Capital Чарльз Робертсон.

«Инвесторы хотят свободу. Сейчас сложность в Казахстане — это ликвидность (капитала — КазТАГ), которая слишком низкая. Если бы я был менеджером фонда, у меня был бы миллиард долларов и я хотел бы инвестировать в 100 акций, я бы хотел инвестировать $10 млн в каждую акцию, каждую биржу. Каков средний объем торговли на казахстанских биржах сейчас? Это между $20 тыс. и $50 тыс. день. Если бы я инвестировал $10 млн долларов, это занято бы 2,5 месяца чтобы проинвестировать. Если бы я захотел инвестировать в Грузии — $3 млн в день. Я мог бы всю инвестицию провести в течение трех дней», — сказал Ч.Робертсон на круглом столе по глобальным инвестициям Kazakhstan Global Investment Roundtable во вторник.

При этом он отметил, что иностранные компании ждут, чтобы Казахстан готов был обеспечить «хороший» уровень ликвидности.

«Так что, мы ждем, чтобы были местные рынки, был уровень ликвидности хороший. Мы видим это в России, и люди начинают перемещать свои средства. Москва, например, сейчас становится очень большим финансовым центром, очень много усилий было приложено к усилению этого рынка и это сработало. Если говорить о Казахстане, нам нравятся те основы, которые создаются, это отличная история успеха. Рост капитала с 1995 года (по 2017 г. — КазТАГ) — 4% в год, не каждая страна в мире может достичь такого роста. Здесь, безусловно, очень дешевая валюта. Также уровни заработных плат, например, составляют половину того, что есть в России», — пояснил иностранный эксперт.

Это, соответственно, по его словам, поможет достичь более образованного персонала и более дешевой силы.

«Поэтому для меня это привлекательно. Но я должен знать, что я покупаю. Поэтому мы сейчас ждем процесса приватизации, чтобы привлечь средства на рынок, чтобы листинговаться в Лондоне, чтобы получить ликвидность в Казахстане. И это привлечет и капитал, и ценные бумаги», — подчеркнул Ч. Робертсон.

Со своей стороны, премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев напомнил, что РК переживает сейчас вторую волну приватизации.

«Мы уже не просто в одни руки продаем (предприятия — КазТАГ), мы хотим вывести крупнейшие компании через биржу. Чтобы большое количество инвесторов могли принять участие, чтобы мы могли управлять этими компаниями на уровне международных стандартов. Помимо этого, много у нас коммунальной собственности», — указал он.

В то же время глава кабмина добавил, что с запуском международного финансового центра «Астана» (МФЦА), правительство рассчитывает привлечь больше иностранного капитала в страну.

«Безусловно, когда мы говорим про нехватку ликвидности, у нас до образования МФЦА в Алматы работает своя биржа KASE, но она все-таки не вышла на тот уровень, который мы хотели бы. И когда сейчас мы запускаем МФЦА, мы полагаем, что KASE будет биржей для малого бизнеса, а МФЦА уже для привлечения крупных инвестиций в страну. Это именно та площадка, которая нужна сегодня нам», — подытожил Б. Сагинтаев.